Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden Bu kalp seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bir hasretlik yüzün vardı İçinde bir hüzün vardı Söyleyecek sözüm vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Anlamı yok tüm sözlerin Sensiz geçen gecelerin Yaşanacak senelerin, of Bu kalp seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bana aşkı veren sendin Sonra alıp giden sendin Yollarımız ayrı derdin Bu kalp seni unutur mu? *** Oysa düşlerim başkaydı Birdenbire yarım kaldı Yaşanacak çok şey vardı Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? *** Bambaşka bir hâlin vardı Fark etmeden beni sardı Benliğimi benden aldı, of Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu?