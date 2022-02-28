Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor Hiç durmadan kavuran bir ateş var Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu *** Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor Ne muradım, ne bir beklediğim var Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu