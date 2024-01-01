-
Çekemedim akça kızın göçünü
Aman ah göçünü
Çekemedim akça kızın göçünü
Aman ah göçünü
Koy ver dövsün sırma saçlar döşünü
Amman amman dövsün döşünü
Koy ver dövsün sırma saçlar döşünü
Amman amman dövsün döşünü
***
Yaylaların yeli soğuk esmez mi?
Aman ah esmez mi?
Yaylaların yeli soğuk esmez mi?
Aman ah esmez mi?
Sevdiğim de rüyalara girmez mi?
Amman amman ah kız girmez mi?
Sevdiğim de rüyalara girmez mi?
Amman amman ah kız girmez mi?
***
Girmesen de gönül sana küsmez mi?
Aman ah küsmez mi?
Girmesen de gönül sana küsmez mi?
Aman ah küsmez mi?
Yol ver bana çabuk beli geçeyim
Amman amman ah kız geçeyim
Yol ver bana çabuk beli geçeyim
Amman amman ah kız geçeyim
-
Nasıl sevdim seni sevenler anlar?
Severken ayrılan çekenler anlar
Nasıl sevdim seni sevenler anlar?
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Yok iste yok
Her şey yalan
Gözler yalan
Sözler yalan
***
Yok iste yok
Her şey yalan
Gözler yalan
Sözler yalan
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Nasıl sevdim seni sevenler anlar?
Severken ayrılan çekenler anlar
Nasıl sevdim seni sevenler anlar?
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Yok iste yok
Her şey yalan
Gözler yalan
Sözler yalan
***
Yok iste yok
Her şey yalan
Gözler yalan
Sözler yalan
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
***
Halimi bir türlü anlatamadım
İçim ezildiği için çare bulamadım
Aradım olmadı soranda olmadı
Severken ayrılan çekenler anlar
Severken ayrılan çekenler anlar
Severken ayrılan çekenler anlar
-
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan (anlasan)
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım (canım)
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan (anlasan)
***
Evet üzüldüm, çok sıkıldım
Canım acıdı, canım
Bir ara, bir sor n'olur
Anlasan
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
Sevsen de sevmesen de
Sevgide öksüz, aşkta yetim
Kalsam da kalmasam da
Arasan da aramasan da
Seviyorum deli gibi hâlâ
***
Arasan da aramasan da
-
Aşkı böyle bilmezdim
bilseydim sevmezdim
neler çektim neler
bitek çeken anlar
***
Aşkı böyle bilmezdim
bilseydim sevmezdim
neler çektim neler
bitek çeken anlar
***
ölüp ölüp dirildim
uzaktan her bakışında
ölseydim iyiydi
her ayrılışında
***
bana yalanlar söyle
hiç sevmesen de
yalan bile daha güzel
ayrı düşmektense
-
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Yakarsam tam yakarım
Aşk benim kod adım
Ateşim yakar canını, tenini
Hissedersin en derinini
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Üstüme gelme ne olur
Seviyorum deli gibi
Yaktırma ne olur gemileri
Üstüme gelme
***
Yakarsam tam yakarım
Aşk benim kod adım
Ateşim yakar canını, tenini
Hissedersin en derinini
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
***
Yan dersen yanarım
Tap dersen taparım
Sev dersen severim
Aşk benim kod adım
-
Her şey hızlı, hızlı hızlı
Gelip geçiyor, fark eden yok ki
Arabalar hızlı, kızlar çok hızlı
Aşk falan ner'de hiç soran yok ki
***
Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı
Hayat çok sertti, kader ayırdı
***
Hani çabucak unutacaktım
Hani bulacaktım birini
Her şey hızlı hızlı geçti
Öyle içime işlemişsin ki
***
Öyle içime işlemişsin ki
Kimler geldi kimler geçti
Silemedi kimse, kader ayırsa bile
Öyle içime işlemişsin ki
***
Öyle içime işlemişsin ki
Kimler geldi kimler geçti
Silemedi kimse, kader ayırsa bile
Öyle içime işlemişsin ki
***
Her şey hızlı, hızlı hızlı
Gelip geçiyor, fark eden yok ki
Oğlum büyüdü, hem de hızlı hızlı
O kadar küçüktü, bir şey anlatamadım ki
***
Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı
Hayat çok sertti, kader ayırdı
***
Hani çabucak unutacaktım
Hani bulacaktım birini
Her şey hızlı hızlı geçti
Öyle içime işlemişsin ki
***
Öyle içime işlemişsin ki
Kimler geldi kimler geçti
Silemedi kimse, kader ayırsa bile
Öyle içime işlemişsin ki
***
Öyle içime işlemişsin ki
Kimler geldi kimler geçti
Silemedi kimse, kader ayırsa bile
Öyle içime işlemişsin ki
***
Öyle içime işlemişsin ki
Kimler geldi kimler geçti
Silemedi kimse, kader ayırsa bile
Öyle içime işlemişsin ki
-
Garip kaldım bir başıma
Geldik 45 yaşına
Tuz koyan yok ki aşıma
***
Garip kaldım bir başıma
Geldik 45 yaşına
Tuz koyan yok ki aşıma
Yalnızım yalnız yalnız başıma
***
Efkarlıyım, efkarlıyım
Efkarlıyım, efkarlıyım
***
Kış gününde ekmek versem aç kuşa
Dönüp bakmaz kadersizim, kadersizim
Felek vurmuş bizim gibi şaşkına
Kadersizim, ekarlıyım, kardeşim
***
Kış gününde ekmek versem aç kuşa
Dönüp bakmaz kadersizim, kardeşim
***
Efkarlıyım, efkarlıyım
Efkarlıyım, efkarlıyım
***
Garip kaldım bir başıma
Geldik 45 yaşına
Tuz koyan yok ki aşıma
***
Garip kaldım bir başıma
Geldik 45 yaşına
Tuz koyan yok ki aşıma
Yalnızım yalnız yalnız başıma
***
Efkarlıyım, efkarlıyım
Efkarlıyım, efkarlıyım
***
Kış gününde ekmek versem aç kuşa
Dönüp bakmaz kadersizim, kadersizim
Felek vurmuş bizim gibi şaşkına
Kadersizim, ekarlıyım, kardeşim
***
Kış gününde ekmek versem aç kuşa
Dönüp bakmaz kadersizim, kardeşim
***
Efkarlıyım, efkarlıyım
Efkarlıyım, efkarlıyım
-
Bir kez kötü kırdım
Bir daha istemem olsun
Artık n'olursa olsun
Uzak dursun hemen gitsin
Dersen hemen giderim
Ama artık n'olursa olsun
N'olursa olsun
***
Bu ayrılık n'olur bitsin
İki aşk arasnda kaldım
Artık n'olursa olsun
Kırıldım çok kırıldım döktüm
İnan ki genç yaşımda çöktüm
Artık n'olursa olsun
-
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Şimdi yan, yan, yan
Şimdi yan, yan, yan
Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan
***
Beni terk edip gittin ya
Peşinden süründürdün ya
Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Şimdi yan, yan, yan
Şimdi yan, yan, yan
Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan
***
Beni terk edip gittin ya
Peşinden süründürdün ya
Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Bende yüksek gerilim var
Aşkta kötü sicilim var
Anlatsam roman olur
Hâlimiz duman olur
***
Yüksek gerilim var
-
Ben kaç kere söyledim durdum
Anla beni ne olur, dinle beni ne olur
Söndür beni, at yere ne olur
Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur
***
Çoktan anladım bunu
Bizde yok o duydu
Anlaman lazım, kutlaman lazım
Çoktan anladım bunu
Bizde yok o duydu
Anlaman lazım, kutlaman lazım
***
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim
Ben kaç kere söyledim durdum
***
Anla beni ne olur, dinle beni ne olur
Söndür beni, at yere ne olur
Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur
***
Çoktan anladım bunu
Bizde yok o duydu
Anlaman lazım, kutlaman lazım
Çoktan anladım bunu
Bizde yok o duydu
Anlaman lazım, kutlaman lazım
***
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim
***
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim
Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim
Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim