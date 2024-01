Cezalısın Aldatırken onun da teni benim kadar güzel miydi? Öptün, dokundun mu, utanmadan seviştin mi? Dibe vurdum dibe, hem de ta dibine Ben çektim, sen de çek en az benim çektiğim kadar *** Cezalardan ceza beğen Cezalısın, cezalı Yaptığını beğendin mi? Hatalısın, hatalı *** Cezalardan ceza beğen Cezalısın, cezalı Yaptığını beğendin mi? *** Sürüm sürüm sürünene kadar Saçına beyaz düşene kadar Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar Ben, "Tamam" diyene kadar Cezalısın, cezalı *** Sürüm sürüm sürünene kadar Saçına beyaz düşene kadar Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar Ben, "Tamam" diyene kadar *** Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı *** Aldatırken onun da teni benim kadar güzel miydi? Öptün, dokundun mu, utanmadan seviştin mi? Dibe vurdum dibe, hem de ta dibine Ben çektim, sen de çek en az benim çektiğim kadar *** Cezalardan ceza beğen Cezalısın, cezalı Yaptığını beğendin mi? Hatalısın, hatalı *** Cezalardan ceza beğen Cezalısın, cezalı Yaptığını beğendin mi? *** Sürüm sürüm sürünene kadar Saçına beyaz düşene kadar Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar Ben, "Tamam" diyene kadar Cezalısın, cezalı *** Sürüm sürüm sürünene kadar Saçına beyaz düşene kadar Dibe vur ta dibe, benim vurduğum kadar Ben, "Tamam" diyene kadar *** Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı *** Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı *** Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın, cezalı Cezalısın, cezalı, ah Cezalısın

Doyamadım Gözlerine Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Bir daha dünyaya gelirsek Sevmek eğlenmek lazım Aşk bizim gibilerin neyine Sevgiyle yetinmek lazım *** Aşkı derin derin çekerek Son nefeste vermek lazım Gelen gideni aratır diyerek İki tek atıp unutmak lazım *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Bir daha dünyaya gelirsek Sevmek eğlenmek lazım Aşk bizim gibilerin neyine Sevgiyle yetinmek lazım *** Aşkı derin derin çekerek Son nefeste vermek lazım Gelen gideni aratır diyerek İki tek atıp unutmak lazım

Gariban Çok zorsun, çok zor Ne ara ne de sor ne olur Ne ara ne de sor Ne gel ne de git ne olur *** Her zaman haklısın Dur biraz, dur ne olur Hep mi sen haklısın? Sus biraz, sus ne olur *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Çok zorsun, çok zor Ne ara ne de sor ne olur Ne ara ne de sor Ne gel ne de git ne olur *** Her zaman haklısın Dur biraz, dur ne olur Hep mi sen haklısın? Sus biraz, sus ne olur *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Gariban gariban Gariban gariban Gariban, ah, gariban

Sorma Ne olur sorma Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Hiç hâlim yok Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Giden gitti, yazık Gidene çare yok *** Ne olur sorma Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Hiç hâlim yok Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Giden gitti, yazık Gidene çare yok *** Sussan olmaz Söylesen olmaz

Cici Kız Alemde Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın *** Kesmedi di mi memur maaşı seni Alamadın yine cici elbiseleri Gidemedin koleje, öğrenemedin ingilizce Yapamadın kariyer, bulamadın parayı *** Sorma be kardeş, paranın gözü körolsun Ben de istemem mi, arabam yatım katım olsun Canıma yetti valla ama gördüm televizyonda Bi girersem aleme, yırttık şükürler olsun *** Herkes kafayı yemiş, okusan ne farkeder Araban ferrariyse, kolayca parkeder Böyle gelmiş böyle gider mi bilmem ama Anlatayım alemi sakın şaşırma... *** Önce bulcam bi tiki, vercem basına frikiki Kaka kaka kiki kiki tıaha haha hihi hini Böylece olcam bu alemin gözdesi... *** Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın *** Sonra diycem ki ona, sakın yanlış anlama Tamamen duygusalım, bu piyasa şartlarında Sen iyi bi tikisin, ama biraz böyle fazla şeysin İyisi mi ayrılalım, biraz kendine gelirsin *** Sonra bincem alemden birinin arabasına Gitcem laylaya maylaya, konuşcam bülent ablayla Vercem bi de röportaj, anlatcam herkese Bi gecede şöhretim, lay lay lay lay la la la *** Olur mu be cici kız bu iş böyle biter mi Bu aleme girmenin vardır yedi bedeli Yedinciye gelince öğrenirsin sebebi Söylemiycen kimseye gece gördüklerini *** Deme be kardeş, bu alem bu kadar zor mu? Kaybettiğim değerler sonradan bana kor mu? Bu rengarenk alemde bize düşen mosmor mu? Ne! Mosmor mu? *** Vah cici kız cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın *** Evine dön cici kız alem senin neyine Alem alem dedikleri parıltılı virane Para pul şan şöhret bunların hepsi bahane Bir ailen varsa eğer şahanesin şahane... *** Vah cici kız cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın *** Vah cici kız cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın Vah cici kız, cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın *** Vah cici kız cicili bicili giyinince Sosyeteye gircen mi sandın

Hayra Yormak Zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor *** Git, ne olursun git Her dönüşte canımı yakıp da gitme Canımı alma ne olursun *** Düş, düş yakamdan, düş Her dönüşte canımı alıp da gitme Canımı bağışla ne olursun *** Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor *** Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür *** Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor *** Git, ne olursun git Her dönüşte canımı yakıp da gitme Canımı alma ne olursun *** Düş, düş yakamdan, düş Her dönüşte canımı alıp da gitme Canımı bağışla ne olursun *** Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor *** Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür Yaradan'ım, düşür, onu da aşka düşür Yak ateşinle, kavur, onu bana döndür *** Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor Senden sonra sevmek çok zor Ayrılınca her rüyayı hayra yormak zor

Ayrılık İki damla yaş aksa gözünden Ayrılık yüzünden Beni anlarsın Düşenin halinden düşen anlar Düşmek değil ete kalkmak zor Sen de anlarsın *** Ayrılıp gittin senin vebali Değdi mi bari İnan çok ağlattın Ne demiştin bana ne olur hatırla Göze göze, dişe diş, aşka aşk Sakın unutma *** Dokunsan ağlayacak gibiyim Kal desen kalacak gibiyim Hala seni bekler gibiyim Ah..zor... Ayrılık çok zor

Aşk-ı Ferman Yalan, yalan Her sözün gibi bu da yalan Yalan, yalan Her şeyin gibi bu da yalan *** Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden *** Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile Dönen dönsün, dönmem yeminimden Dönen dönsün, dönmem yeminimden *** Aşk yemini kutsaldır Bilsen de bilmesen de Gün gelir aşk biter ama Aşk yemini kutsaldır *** Ne aşkın kanunu yazılır yeniden Ne de aşkı arayan adamın kanun yazacak hâli kalır Aşk biter, geriye bi' çift söz kalır Seven ve terk eden *** Terk eden hemen birini bulur kendine Unutur yeminini Sevense yığılır kalır öylece Aşkına mı yansın, derdine mi? *** Aşk adamı yakar, yakar, kül eder Kafan dumanlı olur, tüter de tüter Hem yanarsın, dumanın tüter Hem de yârin kokusu burnunda tüter *** Terk eden pişman olur, geri döner "Senin gibisini bulamadım", der Dertliyim, soran yok dermanını Okuyan yok gözümdeki aşk fermanını *** Yalan, yalan Her sözün gibi bu da yalan Yalan, yalan Her şeyin gibi bu da yalan *** Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden *** Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile Dönen dönsün, dönmem yeminimden Dönen dönsün, dönmem yeminimden *** Bilirsin ki o gözler bi' baktı, senin canını aldı Yüreğin yanar biçare, ölürsün yoluna, ölürsün İstersin ki bi' daha alsın canını, ama ya giderse *** Kara kara düşünürsün, "O bi' yalancı" diye İçin deli gibi onu ister ama o başkasını sevdi Bilirsin ki yürümez artık sevse de sevmese de *** Ya, işte aşk yemini böyledir, çarpar adamı Seven bi' yana gider, terk eden bi' yana Ama aşk yemini kutsaldır bilsen de bilmesen de *** Yalan, yalan Her sözün gibi bu da yalan Yalan, yalan Her şeyin gibi bu da yalan *** Sevap mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden Günah mı bilmem, sevdik, yeminler ettik Dönen dönsün, dönmem yeminimden *** Ayıp mı bilmem başkasını sevsem bile Dönen dönsün, dönmem yeminimden Dönen dönsün, dönmem yeminimden

İki Satır Ah ah *** Arada bir yazar mısın İki satır bile olsa Hasret çok zor yazmak çile Desen bile iki satır yazar mısın *** Arada bir yazar mısın İki satır bile olsa Hasret çok zor yazmak çile Desen bile iki satır yazar mısın *** Ben yazmazsam ne olur sen yaz İki satır bile olsa da yaz Ayrılığa yüreğim dayanmaz Hasret yaz kader yaz çile yaz *** Ben yazmazsam ne olur sen yaz İki satır bile olsa da yaz Ayrılığa yüreğim dayanmaz Hasret yaz kader yaz çile yaz *** Arada bir yazar mısın İki satır bile olsa Hasret çok zor yazmak çile Desen bile iki satır yazar mısın *** Arada bir yazar mısın İki satır bile olsa Hasret çok zor yazmak çile Desen bile iki satır yazar mısın *** Ben yazmazsam ne olur sen yaz İki satır bile olsa da yaz Ayrılığa yüreğim dayanmaz Hasret yaz kader yaz çile yaz *** Ben yazmazsam ne olur sen yaz İki satır bile olsa da yaz Ayrılığa yüreğim dayanmaz Hasret yaz kader yaz çile yaz *** Ben yazmazsam ne olur sen yaz İki satır bile olsa da yaz Ayrılığa yüreğim dayanmaz Hasret yaz kader yaz çile yaz

Takılmış Plak Gibisin Takılmış plak gibisin Plak gibisin Plak gibisin *** Yalnızım Üst kattayım Anlamını bilmediğim bir hattayım Yaşamak denirse buna Hayattayım Sense Takılmış plak gibisin *** Hattayım Hattayım Üst kattayım *** Hattayım Hattayım Plak gibisin *** Plak gibisin, plak gibisin, plak gibisin, plak gibisin Plak gibi, plak gibisin *** Üst kattayım

