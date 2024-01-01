Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?