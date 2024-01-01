Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Tutmadım hesabını Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki Bir düşündüm de şöyle Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? *** Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar *** Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın? Ah, cici kız, cicili bicili giyinince Sen kendini bir şey mi sandın?