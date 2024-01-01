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Bu Devirde Şarkı Sözleri

Çelik Bu Devirde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Bu Devirde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bu Devirde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Bu Devirde

  • Cici Kız

  • Cici Kız

  • Padişah

  • Razıyım

  • Havar

  • Geçmiş olsun

  • Tövbeler olsun

  • Gülüm

  • Aman

  • Kanasın

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