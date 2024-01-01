Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Uzaktan hoş gelir sevdalı sesin
Acılar çekmekti tek hediyesi
Yazıktır sana, bak benden söylemesi
İnan ki şimdi cici kızım ben
***
Sevdana çoktandır darılmışım ben
Geçmişin acısı çıkmasın senden
Yazıktır sana, bak benden söylemesi
İnan ki şimdi cici kızım ben
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, aklın varsa kaç tez elden
***
Bir aşık ol da gör, harcanmak neymiş
Artık bu oyunu biliyorum ben
Öcünü alırım ben de eskilerin
İnan ki şimdilik cici kızım ben
***
Üstüme gelme hiç, pişman olursun
Seninle oynarım, dertli olursun
Yazıktır sana bak benden söylemesi
İnan ki şimdilik cici kızım ben
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden
***
Kork benden, sürüm sürüm sürünmekten
Kaç benden aklın varsa kaç tez elden
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden
***
Kork benden, inim inim inlemekten
Kaç benden, vakit varken kaç elimden