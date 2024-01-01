Dayanamam Düşününce derin derin Kalbinde var mı hâlâ yerim? Ne olur bir şey söyleyin Yoksa ölürüm, dayanamam *** Sabah kalkar mahmur Bakar şöyle bir, yakar Bazen olur yağmur Yağar gönlüme, yağar *** Çeker göze sürme Ne olur nazara gelme Kurban olurum Derinden yakan gözlere *** Düşününce derin derin Kalbimde var mı hâlâ yerin? Ne olur bir şey söyleyin Yoksa ölürüm, dayanamam *** Düşününce

Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır bu bahtım, kara Sözüm kâr etmiyor yâre Yüreğimi yaktı yar ey Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Bilmez yar gönülden, bilmez Akar gözyaşlarım, dinmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Söylerim, sözüm almıyor O yar yüzüme gülmüyor Garip gönlümü bilmiyor Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey

Bırakta Git Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba *** Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba

Başkasını Sevemem Üstüme gelme Sebebi yok ki Ölesiye sev dediler de Sevdim delice *** Kafamı bozma ne olur İçip, içip şişeleri vurmadım ki taşa Böylesi gelir mi başa Çekip, çekip derin sigaramın dumanını *** Ağlamadım eşe dosta Sevemem, sevemem Sevemem bir daha Başkasını sevemem *** Ağlamadım hiç Taş gibi durdum Kafa tuttum kaderime Olurum de dönmem diye *** Halime bir bak Üstüme gelme Kafamı bozma ne olur

Dert Yakamdan Düşmüyor Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm

Sevda Nöbeti Sevda nöbetinde Aşk eri idim sanki Beklerken kapında Sever gibi idin sanki *** Sevda nöbetinde Aşk eri idim sanki Bir selam çaktım Yaktın tezkeremi *** Aldım selamı Başım gözüm üstüne Tam oldu üstüme Ayrılık elbisesi *** Üzülme boşver Geçer bunların hepsi Altı üstü hepsi Ayrılık tezkeresi *** Yazımız buymuş Kısmette bu varmış Ayrılık türküsü Nazara mı geldik bilmem *** İnan bitirdin beni Beklerken kapında Sever gibi idin sanki Nazara mı geldik bilmem *** İnan bitirdin beni Bir selam çaktın Yaktın tezkeremi Aldım selamı *** Başım gözüm üstüne Tam oldu üstüme Ayrılık elbisesi *** Üzülme boşver Geçer bunların hepsi Altı üstü hepsi Ayrılık tezkeresi *** Yazımız buymuş Kısmette bu varmış Ayrılık türküsü

Affet Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım