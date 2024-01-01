-
Düşününce derin derin
Kalbinde var mı hâlâ yerim?
Ne olur bir şey söyleyin
Yoksa ölürüm, dayanamam
***
Sabah kalkar mahmur
Bakar şöyle bir, yakar
Bazen olur yağmur
Yağar gönlüme, yağar
***
Çeker göze sürme
Ne olur nazara gelme
Kurban olurum
Derinden yakan gözlere
***
Düşününce derin derin
Kalbimde var mı hâlâ yerin?
Ne olur bir şey söyleyin
Yoksa ölürüm, dayanamam
***
Düşününce
-
Karadır bu bahtım, kara
Sözüm kâr etmiyor yâre
Yüreğimi yaktı yar ey
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Bilmez yar gönülden, bilmez
Akar gözyaşlarım, dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Söylerim, sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
-
Sıcak yatak, soğuk kadın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Ayrılık bize yakın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
***
Sıcak yatak, soğuk kadın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Ayrılık bize yakın
Derdin ne anlamadım
Bıktırdın usandırdın
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
Bırakta git
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Yemin etme ne olur
Her ayrılık acı olur
Benden beter olasın
Dilerim çabuk olur
***
Bırakta git ne olur
Yetmedi mi hala
Olmuyor ne yapsak
Her şey boş baksana
Yürümüyor galiba
-
Üstüme gelme
Sebebi yok ki
Ölesiye sev dediler de
Sevdim delice
***
Kafamı bozma ne olur
İçip, içip şişeleri vurmadım ki taşa
Böylesi gelir mi başa
Çekip, çekip derin sigaramın dumanını
***
Ağlamadım eşe dosta
Sevemem, sevemem
Sevemem bir daha
Başkasını sevemem
***
Ağlamadım hiç
Taş gibi durdum
Kafa tuttum kaderime
Olurum de dönmem diye
***
Halime bir bak
Üstüme gelme
Kafamı bozma ne olur
-
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Bana güzel haber ver
Şöyle güzelce olsun
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Her ayrılık bir hicran yarası
Canıma yetti artık
***
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Haber salın söyleyin anneme
Kız isteyelim artık
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Bana güzel haber ver
Şöyle güzelce olsun
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Her ayrılık bir hicran yarası
Canıma yetti artık
***
Aşk evliliğini ararken
Bir bakışa razıyım artık
Haber salın söyleyin anneme
Kız isteyelim artık
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Kimin ahını aldım bilmem?
Dert yakamdan düşmüyor
Kader bir fırsat daha ver ne olur
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
***
Adam gibi sevecek misin?
Onun yolunda ölecek misin?
Kader bir kez daha sorsan
İnan ki ölürüm
-
Sevda nöbetinde
Aşk eri idim sanki
Beklerken kapında
Sever gibi idin sanki
***
Sevda nöbetinde
Aşk eri idim sanki
Bir selam çaktım
Yaktın tezkeremi
***
Aldım selamı
Başım gözüm üstüne
Tam oldu üstüme
Ayrılık elbisesi
***
Üzülme boşver
Geçer bunların hepsi
Altı üstü hepsi
Ayrılık tezkeresi
***
Yazımız buymuş
Kısmette bu varmış
Ayrılık türküsü
Nazara mı geldik bilmem
***
İnan bitirdin beni
Beklerken kapında
Sever gibi idin sanki
Nazara mı geldik bilmem
***
İnan bitirdin beni
Bir selam çaktın
Yaktın tezkeremi
Aldım selamı
***
Başım gözüm üstüne
Tam oldu üstüme
Ayrılık elbisesi
***
Üzülme boşver
Geçer bunların hepsi
Altı üstü hepsi
Ayrılık tezkeresi
***
Yazımız buymuş
Kısmette bu varmış
Ayrılık türküsü
-
Gitmek mi zor?
Kalmak mı zor?
Bir yol bulamadım
Yemin ettim
Yemin bozdum
Bir kalbi yaraladım
***
Affet artık, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Çekti vurdu beni adalet
Bir yol bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
***
Gitmek mi zor?
Kalmak mı zor?
Bir yol bulamadım
Yemin ettim
Yemin bozdum
Bir kalbi yaraladım
***
Affet artık, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Çekti vurdu beni adalet
Bir yol bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
***
Haklısın sende çok acı çektin
Bu yolları yalnız geçtin
Tutulsaydı kopsaydı dilim
***
Kapına düştüm, ne olur affet
Büyük ceza bana hasret
Bir söz bulamadım
-
Bir ruhsuzu çok sevdim
Ne arar ne de sorar
Canım yanar, içim geçer
Ama onu çok sevdim
***
Bir ruhsuzu çok sevdim
Keşke sevmez olaydım
Yalancının biriydi, ah
Keşke görmez olaydım
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Bir ruhsuzu çok sevdim
Keşke sevmez olaydım
Yalancının biriydi, ah
Keşke görmez olaydım
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)