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7/24 Dinle Affet

Affet Şarkı Sözleri

Çelik Affet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Affet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Affet

  • Dayanamam

  • Kendim Ettim Kendim Buldum

  • Bırakta Git

  • Başkasını Sevemem

  • Dert Yakamdan Düşmüyor

  • Sevda Nöbeti

  • Affet

  • Ruhsuz

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