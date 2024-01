Dert Yakamdan Düşmüyor (Akustik) Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Bana güzel haber ver Şöyle güzelce olsun Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Her ayrılık bir hicran yarası Canıma yetti artık *** Aşk evliliğini ararken Bir bakışa razıyım artık Haber salın söyleyin anneme Kız isteyelim artık *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Kimin ahını aldım bilmem? Dert yakamdan düşmüyor Kader bir fırsat daha ver ne olur *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm *** Adam gibi sevecek misin? Onun yolunda ölecek misin? Kader bir kez daha sorsan İnan ki ölürüm

3G Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim *** Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim *** Ben sevenim, cebredenin Aşkına kul köle, bi' de delisiyim Aşkları kalbine yazmak da istersen Sana 3G tavsiye ederim Sana 3G tavsiye ederim Sana 3G tavsiye ederim *** Birincisi gözünü aç İkincisi gönlünü aç Üçüncüsü aramızda sır olsun Ayrılana kapak olsun *** Birincisi gözünü aç İkincisi gönlünü aç Üçüncüsü aramızda sır olsun Ayrılana kapak olsun Anlayana kapak olsun Anlayana kapak olsun *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Onu ara, ara, ara Arayacak yer kalmayıncaya kadar Onu çok sev, hem de çok sev Sevecek kimse kalmayıncaya kadar *** Onu ara, ara, ara Arayacak yer kalmayıncaya kadar Sonra unut, unut gitsin Sevdin ya, artık kim ne derse desin Artık kim ne derse desin Artık kim ne derse desin *** Kime ne? Kim ne derse desin Kendinden razı değil misin? Sevmekse en kralını sevdin Özgürsün, artık yollar senin *** Kime ne? Kim ne derse desin Kendinden razı değil misin? Sevmekse en kralını sevdin Özgürsün, artık yollar senin Özgürsün, artık yollar senin Özgürsün, artık yollar senin *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak *** Aradığın kadına ulaşılamıyorsa Her aradığında kapsama alanı dışındaysa Farkındaysa, akıllıysa O 3G hemen açılacak

Affet (Akustik) Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Gitmek mi zor? Kalmak mı zor? Bir yol bulamadım Yemin ettim Yemin bozdum Bir kalbi yaraladım *** Affet artık, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Çekti vurdu beni adalet Bir yol bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım *** Haklısın sende çok acı çektin Bu yolları yalnız geçtin Tutulsaydı kopsaydı dilim *** Kapına düştüm, ne olur affet Büyük ceza bana hasret Bir söz bulamadım

Al Başını Git (Akustik) Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen Şaka mı zannettin İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen Bir sigara yak sen Ya da çek git hadi çek git burdan *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma *** Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen Şaka mı zannettin İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen Bir sigara yak sen Ya da çek git hadi çek git burdan *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O kadını da sakın unutma Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O kadını da sakın unutma Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma *** Al başını git bu evden, görmesin gözüm Usandım, bıktım usandım dırdırından O köpeği de sakın unutma Al onu da götür yanında Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma

Arasan Da Aramasan Da (Akustik) Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan (anlasan) *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım (canım) Bir ara, bir sor n'olur Anlasan (anlasan) *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da

Ayrılık (Akustik) İki damla yaş aksa gözünden Ayrılık yüzünden Beni anlarsın Düşenin halinden düşen anlar Düşmek değil ete kalkmak zor Sen de anlarsın *** Ayrılıp gittin senin vebali Değdi mi bari İnan çok ağlattın Ne demiştin bana ne olur hatırla Göze göze, dişe diş, aşka aşk Sakın unutma *** Dokunsan ağlayacak gibiyim Kal desen kalacak gibiyim Hala seni bekler gibiyim Ah..zor... Ayrılık çok zor

Benimle Kal (Akustik) Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Hatalıyım biliyorum Ne olur bir kez dinle sözlerimi bir fırsat var Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Anılarım sevgi dolu Ne olur bir kez dinle yüreğimi bir fırsat ver Aşkımın hatırı aşkımız için *** Beni kahkahanla sev hüznümü de benden ayırma Paylaş gözyaşlarımı aksın gitsin boş ver aldırma Sen yanımda olmayınca ben ben değilim benimle kal Benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal *** Sen gitme hep benimle kal Ne olur bırakma ellerimi Benimle kal ne olur kaçırma gözlerini Benimle kal ne olursun ne olur benimle kal

Bu Şehirde / Akustik Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner Gece sisi gündüz dumanı tüter Bir kalbim var hiç ona benzemez Yanar sönmeyen ateş ama tütemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var *** Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır Gece riya gündüz yalanı yaşanır Bir kalbim var hiç ona benzemez Doldu boşalmaz içi yalan diyemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var

Bırak Da Git (Akustik) Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba *** Sıcak yatak, soğuk kadın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Ayrılık bize yakın Derdin ne anlamadım Bıktırdın usandırdın Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba Bırakta git *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Yemin etme ne olur Her ayrılık acı olur Benden beter olasın Dilerim çabuk olur *** Bırakta git ne olur Yetmedi mi hala Olmuyor ne yapsak Her şey boş baksana Yürümüyor galiba

Dilberim (Akustik) Sar beni Ben sana kendimi feda etmişim Sev beni Bu canı uğruna heba etmişim Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim *** Vur beni O gözler o kaşlar ne işe yarar Yor beni Feryatlar figanlar beni oyalar Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim

Hercai (Akustik) Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime, yenileri ekledim *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare (çare) *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare, şu zavallı halime *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai

Kod Adı Aşk (Akustik) Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Yakarsam tam yakarım Aşk benim kod adım Ateşim yakar canını, tenini Hissedersin en derinini *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Yakarsam tam yakarım Aşk benim kod adım Ateşim yakar canını, tenini Hissedersin en derinini *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım

Kızımız Olacaktı (Akustik) Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, aaah *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin, aaah Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, aaah *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım

Mesaj (Akustik) Derdim var dermanım yok Devasızım sizim sızlar içim Senin için vefasız diyor içim Duymaya yok inan cesaretim *** Çok katinim oldu çok ahlar aldım Deli gönlüm hep hoştu ama bostu Çok sevenim oldu çok ahlar aldım Deli gönlüm hep hoştu ama bostu *** Herkes içiyor gezip tozuyor Bir yari sevdim ah çektiriyor Benimse ne arayanım ne soranım Bir mesajım bile yok *** Derdim var dermanım yok Devasızım sizim sızlar içim

Nazına Ölüyorum (Akustik) Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana ** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum

Selam Söyle (Akustik) Sevgimden usanmış mı? O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin Sözünü unutmuş mu? Hani çok seviyordu Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Bulamam mı zannetti? *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Bulamam mı zannetti? *** Bulurum, bulurum, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Bulurum, bulurum, söyle Git ona selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Düşünmüş mü, taşınmış mı? Kafayı çok takar sonra Ayrılık koyar sonra sonra *** Düşünmüş mü, taşınmış mı? Kafayı çok takar sonra Ayrılık koyar sonra sonra *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Elimi sallasam ellisi Biri gider, gelir birisi Ne sanmış bu kız kendini? Yapamam mı zannetti? *** Yaparım, yaparım, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin *** Hem yapar, hem bulurum, söyle O kıza selam söyle Neyi var, neyi yoksa alsın gitsin

Yapma (Akustik) Kolay lokma sanma Görünüşe aldanma Ne olur geçmişe bakma Ne olur bunu bana yapma *** Sevişmeyi bırak Yüreğime iyice bak Beni ta derinlerden yak *** Ben senin bildiğin Erkeklerden değilim Ne olur bunu yapma

Yaş 35 Oldu (Akustik) Yaş 35 oldu, Kah orda, kah burda geçti,, Yirmisiydi sana düştü gönlüm, Geçti ömrüm, Sevenin ahı tutarmış derler, Ama benim hakkım yok, *** Sevemedim onun gibi, İnan bana yatacak yerim yok, Yaş 35 oldu, Hoş beş vakti geçti Yirmisiydi sana düştü gonlüm, geçti ömrüm 0 seni benden aldı, Yareme yare kattı, belli ki daha çok sevdı Bitsin ömrüm, 0 seni benden aldı, belli ki daha çok sevdi Gündüzüm yok, artık gecem yok ki, Bitsin ömrüm