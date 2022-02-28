Sen sevmesen de, ben seviyorum
Sen gelmesen de, ben bekliyorum
***
Sen bilmesen de, ben istiyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
Sen bilmesen de, ben istiyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
***
Günüm geçer, gecem geçer
Yazım geçer, kışım geçer
Yaşım geçer, başım geçer
Ben geçmem
***
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
***
Sen bakmasan da, ben görüyorum
Sen duymasan da, ben söylüyorum
***
Sen yakmasan da, ben yanıyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
Sen yakmasan da, ben yanıyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
***
Günüm geçer, gecem geçer
Yazım geçer, kışım geçer
Yaşım geçer, başım geçer
Ben geçmem
***
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Kim her sabah bir karanfil
Koyar gider baş ucuna?
Kim okşar gözlerini
Sana her bakışında?
***
Kim her sabah bir karanfil
Koyar gider baş ucuna?
Kim okşar gözlerini
Sana her bakışında?
***
Kim tapar giyindiğin?
Bir sıradan kazağa
Söyle, yarim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
Seviyorum dersin, eziyetsin seversin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
***
Kim canını hiçe sayar
Biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını
Tüm geceler boyunca?
***
Kim canını hiçe sayar
Biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını
Tüm geceler boyunca?
***
Kim verir umarsızca
Her şeyini avucuna?
Söyle, yarim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
Seviyorum dersin, eziyetsin seversin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Gün senin günün kapına geldim
Bir demet gülüm yoluna serdim
Ah, şu kalbimin külünü verdim
Gel yapma gel, sende sevdin
***
Gün senin günün kapına geldim
Bir demet gülüm yoluna serdim
Ah, şu kalbimin külünü verdim
Gel yapma gel, sende sevdin
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah, aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta)
***
Bir sefer bakıp ateşe attın
Sen beni yakıp, nereye kaçtın?
Bil peşindeyim, sana ne yaptım?
Gel yapma gel, sende yandın
***
Bir sefer bakıp ateşe attın
Sen beni yakıp, nereye kaçtın?
Bil peşindeyim, sana ne yaptım?
Gel yapma gel, sende yandın
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah, aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta