Dilberim Sar beni Ben sana kendimi feda etmişim Sev beni Bu canı uğruna heba etmişim Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim *** Vur beni O gözler o kaşlar ne işe yarar Yor beni Feryatlar figanlar beni oyalar Sevgilim her şeyim Gönlüme taht kuran Dilberim *** Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim

Bu Şehirde Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner Gece sisi gündüz dumanı tüter Bir kalbim var hiç ona benzemez Yanar sönmeyen ateş ama tütemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var *** Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır Gece riya gündüz yalanı yaşanır Bir kalbim var hiç ona benzemez Doldu boşalmaz içi yalan diyemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var

Geçmem Senden Sen sevmesen de, ben seviyorum Sen gelmesen de, ben bekliyorum *** Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez *** Sen bakmasan da, ben görüyorum Sen duymasan da, ben söylüyorum *** Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez

Kim Daha Çok Seviyor Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim tapar giyindiğin? Bir sıradan kazağa Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim verir umarsızca Her şeyini avucuna? Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin