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7/24 Dinle Çelik
Çelik

Çelik

En Çok Dinlenen Çelik Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Çelik 04:43
02

Yaman Sevda

Çelik 03:36
03

Yalnızlar Rıhtımı

Çelik 03:34
04

Veda Etmem

Çelik 03:57
05

Tövbe Ettim

Çelik 02:39

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