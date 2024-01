Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Ne olur bir şey sorma anne Ne oldu? diye bana sorma Öyle birini sevdim ki Kalbimi yaktı geçti Öyle bir sevmişim ki *** Ne olur bir şey sorma anne Sakın babama söyleme Bilirsin babam hep kızar Erkekler ağlar mı? diye Nasıl ağlamam be anne *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Bilmezmiş gibi sorma Sen sevmedin mi? Hiç seven görmedin mi? *** Öyle birini sevdim ki Aşk mezarına beni Diri, diri gömdü gitti *** Öyle birini sevdim ki Ne olur bir şey sorma anne Öyle bir sevmişim ki *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong *** Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, don Dongi, dongi, dongi, dongi, dongi, ah Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi, daga da Dongi, dongi, dongi, dongi daga da dongi dong