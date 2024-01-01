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7/24 Dinle Ateşteyim

Ateşteyim Şarkı Sözleri

Çelik Ateşteyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Ateşteyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ateşteyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Ateşteyim

  • Dopdoluyum Dost

  • Ateşteyim

  • Meyhaneci

  • Güle Güle

  • Elveda Diyemem

  • Gözlerin

  • İçim Sızlıyor

  • Boşver

  • Senden Haber Yok

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