Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Bir daha dünyaya gelirsek Sevmek eğlenmek lazım Aşk bizim gibilerin neyine Sevgiyle yetinmek lazım *** Aşkı derin derin çekerek Son nefeste vermek lazım Gelen gideni aratır diyerek İki tek atıp unutmak lazım *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Yok mu seven yok mu? Yok mu yalan mı yalan mı söyle? Aşklar mı böyle zaman mı böyle? *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Doyamadım gözlerine Koyamadım birini yerine Canımı yaktı yalan mı söyle *** Bir daha dünyaya gelirsek Sevmek eğlenmek lazım Aşk bizim gibilerin neyine Sevgiyle yetinmek lazım *** Aşkı derin derin çekerek Son nefeste vermek lazım Gelen gideni aratır diyerek İki tek atıp unutmak lazım

Allahın her gününde bin bir ümit var Dertler beni bulsa da, bir sebebi var İstediğim her şeyin olması çok zor Her akşam bir kaç kadeh atma şeklim var *** Şerefsizi tutmamışım, memleketi satmamışım Hiç huzursuz yatmamışım, gezerim tabii Ona buna sarkmamışım, hiç kendimi bozmamışım Paramı ben kazanmışım, içerim tabii *** Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin Kafam güzel, dünya güzel, her şey güzel Sen güzelsin, güzelsin güzel