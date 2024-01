Meyhaneci sarhoşum bu gece Âşığım âşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bir şarkı koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boş ver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece