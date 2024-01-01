-
Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu
Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu
Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu
Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu
***
Ben çok güzel aşık olurum
Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum
Bazen kolay birazda zor olurum
***
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Gördüğün en güzel aşık olurum
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem
Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem
Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem
Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem
***
Ben çok güzel aşık olurum
Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum
Bazen kolay birazda zor olurum
***
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Gördüğün en güzel aşık olurum
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
-
Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner
Gece sisi gündüz dumanı tüter
Bir kalbim var hiç ona benzemez
Yanar sönmeyen ateş ama tütemez
***
Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var
Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da
Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var
***
Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır
Gece riya gündüz yalanı yaşanır
Bir kalbim var hiç ona benzemez
Doldu boşalmaz içi yalan diyemez
***
Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var
Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var
Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da
Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var
-
Sen sevmesen de, ben seviyorum
Sen gelmesen de, ben bekliyorum
***
Sen bilmesen de, ben istiyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
Sen bilmesen de, ben istiyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
***
Günüm geçer, gecem geçer
Yazım geçer, kışım geçer
Yaşım geçer, başım geçer
Ben geçmem
***
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
***
Sen bakmasan da, ben görüyorum
Sen duymasan da, ben söylüyorum
***
Sen yakmasan da, ben yanıyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
Sen yakmasan da, ben yanıyorum
Vazgeç derler, senden nasıl geçerim?
***
Günüm geçer, gecem geçer
Yazım geçer, kışım geçer
Yaşım geçer, başım geçer
Ben geçmem
***
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Geçmem canım, geçmem senden
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Ben geçsem de gönlüm geçmez
Ben geçsem de gönlüm geçmez
-
Kim her sabah bir karanfil
Koyar gider baş ucuna?
Kim okşar gözlerini
Sana her bakışında?
***
Kim her sabah bir karanfil
Koyar gider baş ucuna?
Kim okşar gözlerini
Sana her bakışında?
***
Kim tapar giyindiğin?
Bir sıradan kazağa
Söyle, yarim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
Seviyorum dersin, eziyetsin seversin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
***
Kim canını hiçe sayar
Biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını
Tüm geceler boyunca?
***
Kim canını hiçe sayar
Biricik aşkı uğruna?
Kim bekler yollarını
Tüm geceler boyunca?
***
Kim verir umarsızca
Her şeyini avucuna?
Söyle, yarim, kim daha çok seviyor?
***
Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin
Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin
Seviyorum dersin, eziyetsin seversin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin
-
Gün senin günün kapına geldim
Bir demet gülüm yoluna serdim
Ah, şu kalbimin külünü verdim
Gel yapma gel, sende sevdin
***
Gün senin günün kapına geldim
Bir demet gülüm yoluna serdim
Ah, şu kalbimin külünü verdim
Gel yapma gel, sende sevdin
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah, aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta)
***
Bir sefer bakıp ateşe attın
Sen beni yakıp, nereye kaçtın?
Bil peşindeyim, sana ne yaptım?
Gel yapma gel, sende yandın
***
Bir sefer bakıp ateşe attın
Sen beni yakıp, nereye kaçtın?
Bil peşindeyim, sana ne yaptım?
Gel yapma gel, sende yandın
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah, aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta
***
Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda
Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda
***
Ah, o gülüşün, bana dönüşün
Döner durur başım yaman bu sevda
Nerede yüzün o kara gözün?
Yanıyorum her bakışta
***
Bir daha mı aman, of, aman aman
Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı?
Ah aman aman, of, aman aman
Yanıyorum her bakışta
-
Komşu kızı, gönlün var mı
Bana varmaya, benim olmaya
Aşka,sevdaya,anlarsın ya...
***
Komşu kızı,bana naz yapma
Kaş,göz yapma,gönlün var mı?
Aşka,sevdaya, anlarsın ya...
***
Benzemez camdan bakmaya
Hop oturup hop kalkmaya
Kalbin uf olur sonra
Uf olursun uf,oof
***
Komşu kızı,nasıl anlatsam,
Komşu kızı
Komşu kızı,uf olursun off
Komşu kızı
***
Komşu kızı gönlün var mı kıskanmaya,
Yan bakmaya
Aşka, sevdaya ,anlarsın ya
Komşu kızı,bana naz yapma
Kaş göz yapma
Gönlün var mı,aşka,sevdaya
Anlarsın ya
-
Kıyamam Tutmalara, Solarsın Diye
Kıyamam Bakmalara,Yanarsın Diye
Yüreğim Ateşinin Pervanesidir
Korkarım Gün Gelir Sönersin Diye
***
Dilemem Gidişini, Gelmezsin Diye
Dilemem Doyuşunu,Sevmezsindiye
Gözlerim Gözlerinin Sevdalısıdır
Korkarım Gün Gelir Bakmazsın Diye
***
Bana Sevgi Dolu Gerçek Günler Ver
İçinde Senin Nefesin Olsun
Ömürlere Böl Aşkını Yüreğime Ver
Dillere Yazılacak Destanın Olsun
-
Gönlü düşmüş bu Vatanın toprağına taşına
Taç eylemiş bahtımızı kederlenmiş başına
Filiz vermiş hayalinde kurtuluşu ulusun
Ulaşmıştır ömürlere sığmayacak yaşına
***
Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk)
Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk)
***
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
***
Şimdi bakar o tepeden şekli uzak olsada
Taht eyledi gönülleri artık sükun bulsa da
Güneş doğmuş karanlıktan yürekler birlik olmuş
Onunlayız içimizde son bir nefes kalsada
***
Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk)
Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk)
***
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk)
Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey)
Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk
-
Akşam olur perdelerim kapanır
Aklım kaçar sabırlarım tükenir
Seni bekler yüreciğim sızlanır
Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa
***
Yar uğruna binbir kere ölünür
Kara sevdam gözlerimden görünür
Huzur bulmam uykularım bölünür
Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa
***
Akşamdan sabaha duramıyorum
Sabahtan akşama doyamıyorum
Yalnızken yolumu bulamıyorum
Sevmezsen sonumu bilemiyorum
***
Teselli bulunmuyor yalnızlıklara
Ne çare dayanmalı bahtsızlıklara
Ben nasıl alışayım sensizliklere
Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa!
-
Yağmurlarda ıslanma güneşe yanma
Rüzgarlarda savrulma kara tutulma
El ele tutuşmuş geziniyorken
Bahçendeki kediyi tutma okşama
***
Gülistanda dolaşma çimene yatma
Bülbüllere seslenme yanıp vurulma
Diz dize oturmuş konuşuyorken
Dalındaki meyveyi atma ağzına
***
Dinle beni gönül özüm bir taneciğim
Yanıyorum bitiyorum bil sevdiceğim
Herkeslerden her şeylerden daha ötesi
Seni gözümden bile kıskanıyorum