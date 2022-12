Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu *** Ben çok güzel aşık olurum Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum Bazen kolay birazda zor olurum *** Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Gördüğün en güzel aşık olurum *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem *** Ben çok güzel aşık olurum Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum Bazen kolay birazda zor olurum *** Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Gördüğün en güzel aşık olurum *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun?