En Sevdiğim Olur musun Şarkı Sözleri
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Çelik
En Sevdiğim Olur musun
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Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu
Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu
Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu
Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu
***
Ben çok güzel aşık olurum
Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum
Bazen kolay birazda zor olurum
***
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Gördüğün en güzel aşık olurum
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem
Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem
Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem
Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem
***
Ben çok güzel aşık olurum
Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum
Bazen kolay birazda zor olurum
***
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Ama istersem
Bir de istersem
Sen de istersen
Gördüğün en güzel aşık olurum
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?
***
En sevdiğim olursan eğer
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olursan eğer
Aşkım, inan başka
Değişmem seni başka aşka
Bambaşkasın sen bambaşka
Canım, inan her şeye değer
En sevdiğim olur musun?