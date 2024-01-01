Gariban Şarkı Sözleri
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Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Çok zorsun, çok zor
Ne ara ne de sor ne olur
Ne ara ne de sor
Ne gel ne de git ne olur
***
Her zaman haklısın
Dur biraz, dur ne olur
Hep mi sen haklısın?
Sus biraz, sus ne olur
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Al aşkını başına çal
Çok üzdün, çok
Biraz yalnız kal
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Kapı kapı dolaşıp beni arayan
Yalvaran, yakaran
Dönen sen olacaksın
***
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban gariban
Gariban, ah, gariban