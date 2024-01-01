Çok zorsun, çok zor Ne ara ne de sor ne olur Ne ara ne de sor Ne gel ne de git ne olur *** Her zaman haklısın Dur biraz, dur ne olur Hep mi sen haklısın? Sus biraz, sus ne olur *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Çok zorsun, çok zor Ne ara ne de sor ne olur Ne ara ne de sor Ne gel ne de git ne olur *** Her zaman haklısın Dur biraz, dur ne olur Hep mi sen haklısın? Sus biraz, sus ne olur *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Al aşkını başına çal Çok üzdün, çok Biraz yalnız kal *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Kapı kapı dolaşıp beni arayan Yalvaran, yakaran Dönen sen olacaksın *** Gariban gariban Gariban gariban Gariban gariban Gariban, ah, gariban