Gidişin Olmasa Akşam olur perdelerim kapanır Aklım kaçar sabırlarım tükenir Seni bekler yüreciğim sızlanır Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa *** Yar uğruna binbir kere ölünür Kara sevdam gözlerimden görünür Huzur bulmam uykularım bölünür Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa *** Akşamdan sabaha duramıyorum Sabahtan akşama doyamıyorum Yalnızken yolumu bulamıyorum Sevmezsen sonumu bilemiyorum *** Teselli bulunmuyor yalnızlıklara Ne çare dayanmalı bahtsızlıklara Ben nasıl alışayım sensizliklere Ne güzeldir gelişin gidişin olmasa!

Bu Şehirde Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner Gece sisi gündüz dumanı tüter Bir kalbim var hiç ona benzemez Yanar sönmeyen ateş ama tütemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var *** Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır Gece riya gündüz yalanı yaşanır Bir kalbim var hiç ona benzemez Doldu boşalmaz içi yalan diyemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var

Geçmem Senden Sen sevmesen de, ben seviyorum Sen gelmesen de, ben bekliyorum *** Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez *** Sen bakmasan da, ben görüyorum Sen duymasan da, ben söylüyorum *** Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez

Kim Daha Çok Seviyor Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim tapar giyindiğin? Bir sıradan kazağa Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim verir umarsızca Her şeyini avucuna? Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin

Yaman Sevda Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta) *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta

En Sevdiğim Olur Musun? Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu Ah, Çelik, ah, bırak bu deli gururu Ah, gönlüm, ah, istiyorsun sen de onu *** Ben çok güzel aşık olurum Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum Bazen kolay birazda zor olurum *** Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Gördüğün en güzel aşık olurum *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem Olur musun? Olmaz mısın? Hiç bilemem Kalır mısın? Gider misin? Hiç bilemem *** Ben çok güzel aşık olurum Bazen bir hoş, bazen sarhoş olurum Bazen kolay birazda zor olurum *** Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Ama istersem Bir de istersem Sen de istersen Gördüğün en güzel aşık olurum *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun? *** En sevdiğim olursan eğer Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olursan eğer Aşkım, inan başka Değişmem seni başka aşka Bambaşkasın sen bambaşka Canım, inan her şeye değer En sevdiğim olur musun?

Komşu Kızı Komşu kızı, gönlün var mı Bana varmaya, benim olmaya Aşka,sevdaya,anlarsın ya... *** Komşu kızı,bana naz yapma Kaş,göz yapma,gönlün var mı? Aşka,sevdaya, anlarsın ya... *** Benzemez camdan bakmaya Hop oturup hop kalkmaya Kalbin uf olur sonra Uf olursun uf,oof *** Komşu kızı,nasıl anlatsam, Komşu kızı Komşu kızı,uf olursun off Komşu kızı *** Komşu kızı gönlün var mı kıskanmaya, Yan bakmaya Aşka, sevdaya ,anlarsın ya Komşu kızı,bana naz yapma Kaş göz yapma Gönlün var mı,aşka,sevdaya Anlarsın ya

Kıyamam Kıyamam Tutmalara, Solarsın Diye Kıyamam Bakmalara,Yanarsın Diye Yüreğim Ateşinin Pervanesidir Korkarım Gün Gelir Sönersin Diye *** Dilemem Gidişini, Gelmezsin Diye Dilemem Doyuşunu,Sevmezsindiye Gözlerim Gözlerinin Sevdalısıdır Korkarım Gün Gelir Bakmazsın Diye *** Bana Sevgi Dolu Gerçek Günler Ver İçinde Senin Nefesin Olsun Ömürlere Böl Aşkını Yüreğime Ver Dillere Yazılacak Destanın Olsun

Yüce Atatürk Gönlü düşmüş bu Vatanın toprağına taşına Taç eylemiş bahtımızı kederlenmiş başına Filiz vermiş hayalinde kurtuluşu ulusun Ulaşmıştır ömürlere sığmayacak yaşına *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) *** Şimdi bakar o tepeden şekli uzak olsada Taht eyledi gönülleri artık sükun bulsa da Güneş doğmuş karanlıktan yürekler birlik olmuş Onunlayız içimizde son bir nefes kalsada *** Bir solukta ağızlardan çıkan hece Türk (hece Türk) Çığlık çığlığa yaşıyor seni nice Türk (nice Türk) *** Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk (Yüce Türk) Bir millete can veren aziz ellerin (hey, hey, hey) Her gün bin kez öpülüyor Yüce Atatürk