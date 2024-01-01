Hercai (Remiks) Şarkı Sözleri
Çelik Hercai (Remiks) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Hercai (Remiks) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hercai (Remiks) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime
***
Yine gözüm yollarda, neredesin?
Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah
Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim
Gelmeyince derdime, yenileri ekledim
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare (çare)
***
Dolu dolu sevdalar gözlerimde
Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah
Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime
Yine sensin tek çare, şu zavallı halime
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai
***
Gel yarim ol, sevdalım ol
Sultanım ol, fermanım ol
Dertlerimin dermanı ol
Hercai