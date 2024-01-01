Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime *** Yine gözüm yollarda, neredesin? Gündüzüm gece oldu kederdeyim aah Bilemezsin kaç gece, gelir diye bekledim Gelmeyince derdime, yenileri ekledim *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare (çare) *** Dolu dolu sevdalar gözlerimde Gönlümde dolanırsın hep o halinle aaah Uçuşuyor saçların, yaralanmış kalbime Yine sensin tek çare, şu zavallı halime *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai *** Gel yarim ol, sevdalım ol Sultanım ol, fermanım ol Dertlerimin dermanı ol Hercai