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7/24 Dinle İyi Günde Kötü Günde

İyi Günde Kötü Günde Şarkı Sözleri

Çelik İyi Günde Kötü Günde şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik İyi Günde Kötü Günde şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İyi Günde Kötü Günde sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

İyi Günde Kötü Günde

  • Hey Kız (Radio Edit)

  • Hey Kız

  • Maşallah

  • Nereye Kadar

  • Yerlerdeyim

  • İyi Günde Kötü Günde

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