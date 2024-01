Hızlı Hızlı Her şey hızlı, hızlı hızlı Gelip geçiyor, fark eden yok ki Arabalar hızlı, kızlar çok hızlı Aşk falan ner'de hiç soran yok ki *** Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı Hayat çok sertti, kader ayırdı *** Hani çabucak unutacaktım Hani bulacaktım birini Her şey hızlı hızlı geçti Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Her şey hızlı, hızlı hızlı Gelip geçiyor, fark eden yok ki Oğlum büyüdü, hem de hızlı hızlı O kadar küçüktü, bir şey anlatamadım ki *** Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı Hayat çok sertti, kader ayırdı *** Hani çabucak unutacaktım Hani bulacaktım birini Her şey hızlı hızlı geçti Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki

Gözyaşlarım Anlatır Dönülmez yollarımı Kararsız günlerimi Şu garip hikayemi Gözyaşlarım anlatır Ömrümün zararını Kaybettiğim yarını Mutluluk yıllarımı Gözyaşlarım anlatır Sana ağlayan kimdi Seni kim candan sevdi Ne hale düştüm şimdi Gözyaşlarım anlatır Sensizlik neler aldı Hayallerim nasıldı Senden bana ne kaldı Gözyaşlarım anlatır Karardı gecelerim Ben neredeyim ben kimim Seni nasıl beklerim Gözyaşlarım anlatır

Nar tanem lk ışıklarında Gecenin coşkusuyla Tane tane bin umut doldu Kalbim sevindi Ay benim içimde Yanıma sen gelince Taze taze gür sevinç taştı Can yüreklendi Ah neydi o gözler Ah neydi o özlemler Ne olur bir tanem Yüzüme gülsen Ne olur nar tanem Beni bir uçursan Ne olur bir tanem Elimi tutsan Ne olur nar tanem Of Serseri ruhumda Açılan penceremdin Ayrı gayrı kalmaz diye Coştum heveslendim Her gece uykumda Belki de çok rüyada Yerde gökte hep ismini Söyler sayıklardım

Daha Dur Kim derdi yalnız kalırsın Kim derdi derde düşersin Belki bir yerlerde Belki de kimbilir Daha dur daha dur * Kaybolmuş dağlarda izler Kaybolmuş sellerde gizler Belki bir yerlerde Belki de kimbilir Daha dur daha dur * Aylardan güz dolunay ıssız Sabaha daha yalnızız Günler hüznü taşıyor her izde Acıda kederde sevgide Hiç olmaz mı şu gülü hüznün Daha dur daha dur

Leyla Misali Hayalimde dolandın durdun Seninle düşlere daldım Aşk ehlinden muhabbet diye Durup bir de yaşla yalvardım * Tanrım bende seni daima Güneş gibi sımsıcak tutsun Ben yanmışım leyla misali İsyan eder dualar şimdi * Ellerimden uçtuğun günde Ben derdimden yaslara düştüm * Sanma düşler sensiz çaresiz Vefasızlık yok bu dünyada * Tanrım bende seni daima Çiçek gibi taptaze kılsın Ben yanmışım leyla misali İsyan eder dualar şimdi

Sevda Türküsü Sevdandan korkar oldum Yolunu gözler oldum Beni bekletme gayri Gel nazlı yarim Anneni kat önüne Babamdan istet beni Varacaksan var gayri Gel nazlı yarim Haydi gel Bak sürmeli gözlerim yaşlı Haydi haydi gel Beklerim telli duvaklı Haydi gel Sevdamdan öldürme beni gayri Haydi gel Beklerim telli duvaklı Haydi gel Sevdamdan öldürme beni gayri Haydi gel Beklerim telli duvaklı

Seyyah Gezgin oldum döndüm alemde Düzgün oldum düştüm sevdaya Ya hey ya hey ya hey ya hey ya Bezgin oldum söndüm heyhat * Ya hey ya hey ya hey ya hey ya Haydan geldim huya gitmedim Gidemedim gitmedim Hani ömrüm yetmez anladım * Ya hey ya hey ya hey ya hey ya Kendimden ele geçtim heyy Ya hey ya hey ya hey ya hey ya Seyyahım ben seyyah heyy * Kaydım kuydum yoktur devranda Dünyalıyım dostlar heyy Devr-i alem seçtim yolumda Seyyahım ben seyyah heyy

Annemden Uzakta Annemden uzakta soğuk bir kış mevsimi Çok karanlık gecede terk ederken evimi Yağmur vardı havada yıllar geçti üztünden Uzak düştüm yuvamdan ağlıyorum şimdi ben Gençliğimin ardından sen nerdesin ah annem Arıyorum sevgini Hiç bırakma elimi sarıl bana ne olur O sımsıcak elini uzat bana ne olur Senin sıcak dizine koysam dertli başımı Kaldım gurbet ellerde Okşa benim saçımı Söylediğin ninniler Kulağımdan gitmedi Hayallerim kirlendi Bir zamanlar hepsi de sütün kadar temizdi

İnanıyorum Her gece biraz daha kara Her veda bana derin yara Hayret yakalandım ağına Seyret döneceksin sen bana * İnanıyorum ben aşka İnanıyorum hala sana (yalnız sana) İnanıyorum ben aşka İnanıyorum inat bu ya * Her gece biraz daha serin Silmediğim senin son izlerin Hayret yakalandım ağına Seyret döneceksin sen bana

Büyü Aşk yalancıktan var olmaz derler Öyle bir gecede avunmaz derler Hani bir bakış ah o bakış varsa Hani her zaman seni hırpalarsa Ayrılık saati gelip çattığında Gönlünde sıcacık birşeyler kalırsa İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım Ne olursa olsun benim ol istedim Nerden çıktın karşıma Büyü mü yaptın söyle bana Eller dinmez fırtına Canımı yaktın anlasana Ah sevdiğim içime doğdun bir çırpıda Yalnızlık kor alevken Kanıma girdin yar ol bana Aşk acı çekmek üzülmek derler Sancısı durmaz hep yanar derler Hani bir öpüş ah o öpüş varsa Hani her zaman seni hırpalarsa Ayrılık saati gelip çattığında Birlikte yaşanan heyecanlar oysa İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım Ne olursa olsun benim ol istedim

Ayrılık mı Var Bir gün gidip de gelmedin Hiçbir sebep göstermedin Yoksa kaderde bilmediğim yar ey Ayrılık mı var * Bunca ceza yetti bana yey Yarim ayrılık mı bu Üç gün dedin de gelmedin Yoksa uzakta bilmediğim Yarim sevgilin mi var Bunca ceza yetti bana yey Yoksa eyrılık mı var