-
Beklemek mi özlemek mi
Sevmek mi bu sızı?
Hem bendesin hem sensizim
Ah yine içim sızlıyor
***
Beklemek mi özlemek mi
Sevmek mi bu sızı?
Hem bendesin hem sensizim
Ah yine içim sızlıyor
***
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Yine içim sızlıyor
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Ah yine içim sızlıyor
***
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Yine içim sızlıyor
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Ah yine içim sızlıyor
***
Kavuşmak mı sarılmak mı
Ağlamak mı bu sızı?
Hem bendesin hem sensizim
Ah yine içim sızlıyor
***
Kavuşmak mı sarılmak mı
Ağlamak mı bu sızı?
Hem bendesin hem sensizim
Ah yine içim sızlıyor
***
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Yine içim sızlıyor
Ah yine içim kanıyor yine içim yanıyor
Ah yine içim sızlıyor
***
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Yine içim sızlıyor
Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor
Ah yine içim sızlıyor
-
Gitme, gelme, yapma, etme derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitme, gelme, yapma, etme derken
Bir sıkımlık aşkımız da bitti
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Bu aşk için acaba çok mu erken?
Sever mi, sevmez mi, yoksa derken?
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Bu aşk için acaba çok mu erken?
Sever mi, sevmez mi, yoksa derken?
Gönlüm şimdi yeni bir kızda
Kurban olmalı mı yeni aşka?
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam
Sevsem, sevemem, şaştım bu işe
Hayır mı, şer mi, bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
Aklım gitti bir kıza işte
Hayır mı, şer mi bilmem ama
Ateşteyim ben ateşte
***
Ateşteyim, ateşte, ateşte
-
Meyhaneci sarhoşum bu gece
Âşığım âşık çal bu gece
Tak etti canıma yalnız her gece
İçiyoruz yine bu gece
***
İçiyorum her gece
Her gece başka bir eğlence
İçiyorum gönlümce
Hayat güzel sevince
***
Patlat bir şarkı koy bir kadeh
İçiyoruz yine bu gece
Her şeyi boş ver çal bu gece
İçiyoruz yine bu gece
***
Meyhaneci durma söyle bu gece
Aşkın asıl adı çile mi sence
Ne çilesi babam sanki işkence
İçiyoruz yine bu gece
-
Bu aşka paydos, şunu bilsin ki
Hiç bi şey olmaz bu aşktan
Şimdi gel barışalım diyorsun
Bir daha dayanamam ki baştan
***
Sevgimi verdim seve seve
Gönlümü verdim bile bile
Sen aşkını al git
Bak vakti geldi kaçmanın
Hadi güzelim sana güle güle
***
Güle güle yavrum güle güle
Güle güle sana güle güle
Güle güle güle güle
Güle güle ovvvv
***
Çok sıkıldım iyice azıttın
Sıkıldım peşine koşmaktan
Bir gün hasret bir gün nefret
Çıkamadım bu işin içinden
-
Gecelerce öpüştük usulca seninle
Unutamadım
Büyülendim, akan gözyaşın oldum gözünde
Ağlayamadım
***
"Gidiyorum, hoşça kal" deyince
"Aşkımız bir yalanmış" deyince
"Elveda sana, elveda" deyince
***
Şimdi sana hiçbir şey soramam
Resimlerini kaldırıp atamam
"Aşkımız bitti mi?" diyemem
Ah, "Elveda" diyemem
***
Şimdi sana hiçbir şey soramam
Resimlerini kaldırıp atamam
"Aşkımız bitti mi?" diyemem
Ah, "Elveda" diyemem
***
Gecelerce öpüştük usulca seninle
Unutamadım
Büyülendim, akan gözyaşın oldum gözünde
Ağlayamadım
***
"Gidiyorum, hoşça kal" deyince
"Aşkımız bir yalanmış" deyince
"Elveda sana, elveda" deyince
***
Şimdi sana hiçbir şey soramam
Resimlerini kaldırıp atamam
"Aşkımız bitti mi?" diyemem
Ah, "Elveda" diyemem
***
Şimdi sana hiçbir şey soramam
Resimlerini kaldırıp atamam
"Aşkımız bitti mi?" diyemem
Ah, "Elveda" diyemem
***
Şimdi sana hiçbir şey soramam
Resimlerini kaldırıp atamam
"Aşkımız bitti mi?" diyemem
Ah, "Elveda" diyemem
***
Şimdi sana...
-
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Günler bir bir geçti gitti
Bir tek şey kaldı aklımda
Günler bir bir geçti gitti
Bir tek şey kaldı aklımda
***
Ne modası geçmiş sevdalar
Ne uykusuz geceler
Bir tek şey kaldı aklımda
Ne modası geçmiş sevdalar
Ne uykusuz geceler
Bir tek şey kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Bir güler, bir ağlarım
Durur durur söylerim
Gözlerin kaldı aklımda
***
Aşk mı? Sevgi mi? Sorma
Belki sevgi yokuşu
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Günler bir bir geçti gitti
Bir tek şey kaldı aklımda
Günler bir bir geçti gitti
Bir tek şey kaldı aklımda
***
Ne modası geçmiş sevdalar
Ne uykusuz geceler
Bir tek şey kaldı aklımda
***
Ne modası geçmiş sevdalar
Ne uykusuz geceler
Bir tek şey kaldı aklımda
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Bir güler, bir ağlarım
Durur durur söylerim
Gözlerin kaldı aklımda
***
Aşk mı? Sevgi mi? Sorma
Belki sevgi yokuşu
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
***
Gözlerin, ah, o güzel gözlerin
Gözlerin, o gözlerin
Gözlerin kaldı aklımda
-
Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi
Dilim söyledi, söyledi sevgiliden
Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi
Dilim söyledi, söyledi sevgiliden
Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi
Dilim söyledi, söyledi sevgiliden
***
Gökte ararken içimdeymişsin
Seni araken karşımdaymışsın
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
***
Gökte ararken içimdeymişsin
Seni araken karşımdaymışsın
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
***
Ben beni senle buldum
Yaşadım sevinci buldum
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
Ben beni senle buldum
Yaşadım sevinci buldum
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
***
Gökte ararken içimdeymişsin
Seni araken karşımdaymışsın
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
***
Gökte ararken içimdeymişsin
Seni araken karşımdaymışsın
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
***
Gökte ararken içimdeymişsin
Seni araken karşımdaymışsın
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost
-
Kimisi acuze, kimisi çığırtkan
Sen hâline yan, e biraz da dayan
Ya-hah, ya-ya-ya-hah
***
Biraz jogging yap, azıcık atıştır
Hatta maça git, bi' küfür patlat
Ya-hah, ya-ya-ya-hah
***
Sonunda bunlardan yorulup
Ben bile kendimden usandım
Nasıl yapsam, nasıl etsem?
Vo-oh-oh-oh-oh
***
Nerelere gitsem, nerelere kaçsam?
Bir tek çare kaldı bana
Söylemek aynı şeyi
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Kimisi sihirbaz, kimisi düzenbaz
Caz yapma caz, yoksa kaçırıca'z
Ya-hah, ya-ya-ya-hah
***
Kimisi evliya, kimisi hep riya
Rüya bu rüya, dost yok mu ya?
Ya-hah, ya-ya-ya-hah
***
Sonunda bunlardan yorulup
Ben bile kendimden usandım
Nasıl yapsam, nasıl etsem?
Vo-oh-oh-oh-oh
***
Nerelere gitsem, nerelere kaçsam?
Bir tek çare kaldı bana
Söylemek aynı şeyi
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
***
Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
Boş ver, kafana takma, boş ver
-
Kaç gece
Kaç gece geçti, dinmedi gönlümün ateşi
Tükendi
Tükendi içimde hasretinin ateşi
***
Sensiz geceler
Uykusuz gözlerime arkadaş oldu
Güller bile açtı
Senden haber yok
***
Güzel gözlerin
Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar
Gönlüm seni özler
Senden haber yok
***
Yok, istemem
İstemem, gözlerine bakmadan
Bir şeylerin tadı yok, istemem
İstemem, sensiz batan güneşi istemem
Of, istemem
***
Güzel gözlerin
Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar
Gönlüm seni özler
Senden haber yok
***
Kaç gece
Kaç gece geçti, dinmedi gönlümün ateşi
Tükendi
Tükendi içimde hasretinin ateşi
***
Sensiz geceler
Uykusuz gözlerime arkadaş oldu
Güller bile açtı
Senden haber yok
***
Güzel gözlerin
Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar
Gönlüm seni özler
Senden haber yok
***
Yok, istemem
İstemem, gözlerine bakmadan
Bir şeylerin tadı yok, istemem
İstemem, sensiz batan güneşi istemem
Of, istemem
***
Güzel gözlerin
Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar
Gönlüm seni özler
Senden haber yok