-
Ah ah
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Arada bir yazar mısın
İki satır bile olsa
Hasret çok zor yazmak çile
Desen bile iki satır yazar mısın
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
***
Ben yazmazsam ne olur sen yaz
İki satır bile olsa da yaz
Ayrılığa yüreğim dayanmaz
Hasret yaz kader yaz çile yaz
-
Ne olur söyleyin sevenler bana;
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
Elele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim kırıldı bitti.
Hayallerim yıkıldı gitti.
Bu dert beni benden etti.
Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim.
***
Her seven sonunda düşüyor derde.
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim kırıldı bitti.
Hayallerim yıkıldı gitti.
Bu dert beni benden etti.
Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim.
***
Ne hale geldim...
Gelmez olaydım...
-
Yaşadığım bir yalandı
Benim için öldün artık
Çektiklerim günahımdır
Benim için öldün artık
***
Yaşadığım bir yalandı
Benim için öldün artık
Çektiklerim günahımdır
Benim için öldün artık
***
Canan değil, can olsan da
Damarımda kan olsan da
Canan değil, can olsan da
Damarımda kan olsan da
***
Son nefesim sen olsan da
Benim için öldün artık
Son nefesim sen olsan da
Benim için öldün artık
***
Kalp sevmekle aşınmaz ki
Dert yükleyip taşınmaz ki
Bir zalimle yaşanmaz ki
Benim için öldün artık
***
Kalp sevmekle aşınmaz ki
Dert yükleyip taşınmaz ki
Bir zalimle yaşanmaz ki
Benim için öldün artık
***
Canan değil, can olsan da
Damarımda kan olsan da
Canan değil, can olsan da
Damarımda kan olsan da
***
Son nefesim sen olsan da
Benim için öldün artık
Son nefesim sen olsan da
Benim için öldün artık
Benim için öldün artık
-
Aşkından paramparça bir kalbi taşıyorum
Gittiğin günden beri sanma ki yaşıyorum
Seni bana sorana haberim yok diyorum
Şimdi nerde kimlesin bilmek istemiyorum
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girmiş
Sen nerdesin ben nerde
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girmiş
Sen nerdesin ben nerde
***
Gözlerimden hayalin
Yağmur yağmur geçiyor
Şimdi bensiz günlerin
Söyle nasıl geçiyor
***
Gözlerimden hayalin
Yağmur yağmur geçiyor
Şimdi bensiz günlerin
Söyle nasıl geçiyor
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girmiş
Sen nerdesin ben nerde
***
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girmiş
***
Sen nerdesin ben nerde
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girmiş
Sen nerdesin ben nerde
-
Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim
Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar
Silinmesin karanlık mazim
***
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
***
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
***
Bilmez aktığı yeri su
Bir gençlik hikayesi bu
***
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
***
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
***
Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim
-
Ben uzaklarda hasretle inlerken,
Ben ümit dolu bir haber beklerken,
Duydum ki artık beni unutmuşsun;
Sen her gün bir başka dala konmuşsun.
***
Hiç, şimdi anladım beni sevmedin.
Ben uğruna senin neler vermedim?
Yok bir daha aldatamazsın,
Her şey bitecek, mani olamazsın.
***
Bak, hatıralar hayal oldu.
Dur desem dönmez gitti, kayboldu.
Dönemez artık mutlu günler.
***
Açılmadan solacak tomurcuklar,
Her yanımı saracak karanlıklar.
Son bir gemi kalkacak bu limandan.
Mendil sallanmayacak ardından,
Bitecek hayat, elveda.
Elveda.
-
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Dilerim tanrıdan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
***
Anmasınlar adını
Bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
***
Anmasınlar adını
Bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
***
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
***
Kan tükürsün adını
Bensiz anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
***
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
-
Ardımda bıraktım derdi, kederi
Seviyorum artık ben, beni seveni
Karşılık görmeyen aşklara paydos
Geri getirmiyor yıllar geçen günleri
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
Pişman etme
***
Yaşamak bu kadar tatlı, güzelken
Niye kararsın ki dünyam senin yüzünden?
Geçmişten o kadar dersler aldım ki
Ne adımlar attım ben yolu görmeden
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
Pişman etme
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
***
Ya beni gönülden sev ya da
Bana yalan aşkından söz etme
Ben böyle de çok mutluyum
Sevdiğime pişman etme
Pişman etme
-
Yok sensiz olmaz
Dayanamam yokluğuna
Yok sensiz olmaz
Hiç zorlama beni buna
***
Çok denedik bunu biz başaramadık
Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Yok sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce
***
Yok sensiz olmaz
Hayatın bir tadı kalmaz
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
***
Çok denedim bunu ben başaramadım
Senden başka biriyle yaşayamadım, yaşayamadım
***
Sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Yok sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
***
Sensiz olmaz
Dayanamam yokluğuna
Yok sensiz olmaz
Hiç zorlama beni buna
***
Çok denedik bunu biz başaramadık
Ayrı ayrı yerlerde yaşayamadık
***
Yok sensiz olmaz
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
***
Sensiz olmaz
Sensiz olmaz
***
Yok sensiz olmaz (sensiz olmaz)
Nefes almadan yaşanmaz
Sensiz olmaz (sensiz olmaz)
Bunu başkası anlamaz
***
Ne güneşler doğar seni görmeyince (görmeyince)
Ne de şarkılar söylenir gönlümüzce, gönlümüzce
Sensiz olmaz
-
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
***
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Bir rüzgardı esen, ayrılıklarda bizi kahreden
Gözlerimde tüten bir aşktın sen
Yıllar yılı bitip tükenmeyen
Çok özledim seni ben
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Haykırsam göklere
Artık yanımda beni benden çok seven
Dünyalar benim olsa yine de istemem
Yalnız sensin benim yüzümü güldüren
***
Ta uzak yollardan
Koştum geldim senin kollarına
İçimde yanan hasretinle ben
Baktım durdum senin yollarına
Sensizlik bir ölüm sanki
-
Sende ki farkı bilmesem
halimi böyle görmesem
kendimi derdi saklayıp
Aynada hiç fark edilmesem
***
Hiç böyle durduk yere
Yavaş yavaş ölür müyüm?
Aşk sonda ben en başta
Gönüllüyüm ömürlüyüm
***
Tanrım ya bizi barıştır
Ya buna alıştır
Halimi görüyorsun olsun
Tanrım yalnıza yazıktır
Ya bana yakıştır
Ya düzelt ne olursun olsun
***
Bizdeki aşkı görmesem
Şanslıyız hem sen hem de ben
Kendime söz verip verip
Bir kere tutmak istesem
***
Hiç böyle durduk yere
Yavaş yavaş ölür müyüm?
Aşk sonda ben en başta
Gönüllüyüm ömürlüyüm
***
Tanrım ya bizi barıştır
Ya buna alıştır
Halimi görüyorsun olsun
Tanrım yalnıza yazıktır
Ya bana yakıştır
Ya düzelt ne olursun olsun
-
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