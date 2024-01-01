-
Görmedim ki senin gibi
Çok gezdim ama görmedim
Ne Paris′te ne Madrid'de
Görmedim ki
***
Yemeğini, nefesini
Kokladım, o sen değildin
Geceni, gündüzünü
İnan ki çok özledim
***
Ah, İstanbul, ner′desin?
Özledim, çok özledim
Ah, İstanbul, ner'desin?
Canım benim, memleketim
***
Görmedim ki senin gibi
Çok gezdim ama görmedim
Ne Roma'da ne Zürih′te
Görmedim ki
***
Yemeğini, nefesini
Kokladım, o sen değildin
Geceni, gündüzünü
İnan ki çok özledim
***
Ah, İstanbul, ner′desin?
Özledim, çok özledim
Ah, İstanbul, ner'desin?
Canım benim, memleketim
***
Ah, İstanbul, ner′desin?
Özledim, çok özledim
Ah, İstanbul, ner'desin?
Canım benim, memleketim
-
Yıllar geçse de üstünden
Bu kalp seni unutur mu?
Kader gibi istemeden
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Anlamı yok tüm sözlerin
Sensiz geçen gecelerin
Yaşanacak senelerin, of
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bana aşkı veren sendin
Sonra alıp giden sendin
Yollarımız ayrı derdin
Bu kalp seni unutur mu?
***
Oysa düşlerim başkaydı
Birdenbire yarım kaldı
Yaşanacak çok şey vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı, of
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
-
Sar beni
Ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni
Bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
***
Vur beni
O gözler o kaşlar ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar figanlar beni oyalar
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
-
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma
-
Beni sevmek ah
Yürek ister ah
Sevemezsin ah, sevme demedim mi?
Çok ağlarsın, çok yanarsın
Günah benden gitti demedim mi?
***
Kimler geldi, kimler geçti
Aşk şaraptı, içtik bitti
***
İçtik, içtik sarhoş olduk
Aşk çileydi çektik bitti
***
Bir daha seversem eğer
Tövbe, tövbeler tövbesi dersin
Bir daha içersem eğer
Tövbe, tövbeler tövbesi dersin
-
Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen
Şaka mı zannettin
İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen
Bir sigara yak sen
Ya da çek git hadi çek git burdan
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
***
Evini kaybettin, yuvanı kaybettin git sen
Şaka mı zannettin
İnadı bırak sen, kafamı bozma istersen
Bir sigara yak sen
Ya da çek git hadi çek git burdan
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O kadını da sakın unutma
Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın
Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O kadını da sakın unutma
Baksın falınıza, ne çıkarsa çıksın
Kimin umurunda, yeter ki bana da böyle bağırma
***
Al başını git bu evden, görmesin gözüm
Usandım, bıktım usandım dırdırından
O köpeği de sakın unutma
Al onu da götür yanında
Kalmasın bir şeyin bu evde, bana da böyle bağırma
-
Sıradan salı günü, seni görünce oldu hesaplaşma günü
Aşk baltaları çıktı yine yerinden
İki çocuk anası olmuştu ama hala güzeldi inci
Hemen gittim "Ne haber" dedim
Bir çay içtik, dertleştik, konuştuk uzunca
O da özlemiş, sevinmiş beni görünce
İki çocuk anası, bende eski anısı, liseli İnci
İnci, İnci, İnci;
Aşkta meşkte hep birinciydi İnci
***
Ah baba bilsen
Ben bu kızın yüzünden oldum hep sonuncu
Ah be İnci, ah be!
Yaktın beni sen be, ah be!
Kaçsak kurtulsak mı, ah şeytana uysak mı
Aşk bize yasak mı, hiç bir şey takmasak mı
Senin ki de çok çok kıskanç mı
Ah be inci, ah be, yaktın beni sen be!
Beni sorarsan eğer, derler ya orta halliden eh iyice
Bir kız arkadaşım var şimdi boyluca
İki çocuk anası olmuştu ama hala meraklı İnci
Sordu "Güzel mi bari", "Bilirim" dedi "Seversin sen güzel yari"
"Zaten biz de bu yüzden ayrılmadık mı"
İki çocuk anası olmuştu ama hala kıskançtı İnci
-
İnanmam, inanmam, yalvarma, inanmam sana
İnanmam yalvarsan yakarsan, ölsen yoluma
Haydi git işine, git, ne olur bur'da bırak, yalvarma
Vedasız gidişini unutmam, unutamam, yalvarma
***
İster yalvar, ister diz çök önümde; aldırmam
İster ağla, ister sızla; inanmam
Unutmam, unutamam verdiğin sözleri bana
Nasıl da aldattın beni hatırla
***
Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin
"Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin
Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin
Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana
***
Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin
"Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin
Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin
Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana
***
İnanmam, inanmam, yalvarma, inanmam sana
İnanmam yalvarsan yakarsan, ölsen yoluma
Haydi git işine, git, ne olur bur'da bırak, yalvarma
Vedasız gidişini unutmam, unutamam, yalvarma
***
İster yalvar, ister diz çök önümde; aldırmam
İster ağla, ister sızla; inanmam
Unutmam, unutamam verdiğin sözleri bana
Nasıl da aldattın beni hatırla
***
Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin
"Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin
Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin
Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana
***
Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin
"Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin
Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin
Ah, yazıklar olsun sana, yazıklar olsun sana
***
Usulca sokulup "Seviyorum seni" demiştin
"Sakın bırakma, bir daha dayanamam" demiştin
Nasıl da inandım, bana yalan sözler vermişsin
Of, yazıklar olsun sana
Yazıklar olsun sana
-
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Tutmadım hesabını
Saçma soruları, kaç oldu, tutmadım ki
Bir düşündüm de şöyle
Öpmeyeli gönlünden birini inan ki çok oldu
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
***
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar, içimi paralar
Ah, yaralar, ah, o yaralar, ah, yaralar
***
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
Ah, cici kız, cicili bicili giyinince
Sen kendini bir şey mi sandın?
-
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma