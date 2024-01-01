İyi Günde Kötü Günde Sever misin, sevmez misin? Sever misin ömür boyu? İyi günde, kötü günde Delice sever misin? *** Sever misin, sevmez misin? Sever misin ömür boyu? İyi günde, kötü günde Delice sever misin? *** Yeter artık, yeter Yetmez mi çektiğim? Beni dertten kurtar, aah Delice sever misin? *** Yeter artık, yeter Yetmez mi çektiğim? Beni dertten kurtar, aah Delice sever misin? *** Sever misin, sevmez misin? Sever misin ömür boyu? İyi günde, kötü günde Delice sever misin? *** Sever misin, sevmez misin? Sever misin ömür boyu? İyi günde, kötü günde Delice sever misin? *** Yeter artık, yeter Yetmez mi çektiğim? Beni dertten kurtar, aah Delice sever misin? *** Yeter artık, yeter Yetmez mi çektiğim? Beni dertten kurtar, aah Delice sever misin?

Hey Kız (Radio Edit) Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız

Hey Kız Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Telefona bakmaktan sıkıldım *** Beni arıyor mu? Soruyor mu? Özlüyor mu? Kapılara bakmaktan sıkıldım *** Bakma Bakmazsan bakma Ne olur git artık Çık git rüyamdan *** Sevme Sevmezsen sevme Ne olur git artık Çık git dünyamdan *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız Gördün mü halimi Ne yaptın bak Ne olur söyle ne olur *** Hey kız

Maşallah Neyin kafası bu bilemiyorum Her yeni kadını sen sanıyorum Ne olacak halim bilemiyorum Senden başkasıyla *** İçime attığım olmuyor İçimde tuttuğum hiç olmuyor İnan iki çift laf edilmiyor Senden başkasıyla *** Aşk kalbimizi kanatır mı Gelen gideni aratır mı Acaba bu sorun yaratır mı Senden başkasıyla *** Bir arada durduk beceremedik Ayrı kaldık yürütemedik İki gönlü biz bir edemedik Senden başkasıyla *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Çapkın mıyım bilemiyorum E sapkın mıyım bilemiyorum Bazen kafaya çok takıyorum Senden başkasıyla *** Aşk burnumuzu sürter mi Şeytan bizi yine dürter mi Çelik bu ders sana yeter mi Ondan başkasıyla *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Hayır olur inşallah *** Oldu da bitti maşallah İyi olur inşallah Aşkımız nazara mı geldi Kapak olur inşallah *** Kapak olur inşallah Kapak olur inşallah

Nereye Kadar Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar *** Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm. Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı Kim ağladı çaresizce kim ağladı *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar *** Ayrılalı çok oldu ağladın mı benim kadar çaresizce dolaştın mı benim kadar *** Sözlerin bir içim su, susunca çöle döndüm. Gözlerin hayat, kirpiklerin ok, bakınca öldüm Kim ağladı benim kadar için için kim ağladı Kim ağladı çaresizce kim ağladı *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar *** Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, nereye kadar Nereye kadar sever, nereye kadar susar insan Nereye kadar sabır çeker, aşk nereye kadar