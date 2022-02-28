Affet Şarkı Sözleri
Çelik Affet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Affet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Karadır bu bahtım, kara
Sözüm kâr etmiyor yâre
Yüreğimi yaktı yar ey
Eyvah, eyvah, ey
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Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Bilmez yar gönülden, bilmez
Akar gözyaşlarım, dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Söylerim, sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah, ey
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