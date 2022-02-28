Affet Şarkı Sözleri Çelik Affet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Affet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Affet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Çelik Affet Kendim Ettim Kendim Buldum Karadır bu bahtım, kara Sözüm kâr etmiyor yâre Yüreğimi yaktı yar ey Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Bilmez yar gönülden, bilmez Akar gözyaşlarım, dinmez Bir kere yüzüme gülmez Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Söylerim, sözüm almıyor O yar yüzüme gülmüyor Garip gönlümü bilmiyor Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey *** Kendim ettim, kendim buldum Gül gibi sararıp soldum Eyvah, eyvah, ey

Bırakta Git

Başkasını Sevemem

Dert Yakamdan Düşmüyor

Dayanamam

Sevda Nöbeti

Affet

Ruhsuz