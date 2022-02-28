-
Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni
Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
***
Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter
İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
-
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Acısını çıkarıca'm
***
Kimler girdi aramıza?
Nasıl yaptın bunu bana?
Hesabını soruca'm
Üstü açık arabada
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
***
Terk edilmek nasıl?
Nasılmış aldatılmak?
Şehrin en çirkin yüzünde
Yalancı kollar aramak
***
Sordular mı sana da?
"Onu gördük arabada
Yanında da biri vardı"
Deyince için acıdı mı?
-
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı
***
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
***
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor bu ayrılık
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor
***
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ayrılık değil de beni, bi' sözün yıktı
Bu açık hava cezası beni çok, çok sıktı
Ağlamazdım eskiden, bu da yeni çıktı
***
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
Çoktan unuturdum seni, çoktan
Unutmak elimde olsa
***
Sana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor bu ayrılık
Sana da yazık, sana da yazık
Bana da yazık, bana da yazık
İkimiz için de çok zor
***
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
İkimiz için de çok zor
-
Ben sigaran değilim ki, dudaklarında söndür beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Bir nefes çek, üfür ruhuma, can ver bana, yaşat beni
Her nefeste derin derin, bir öldür bir dirilt, güldür beni
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
***
Ben kibritçi kız değilim ki, aşk ateşi sönünce çağır beni
Bir kibrit çak, kalbimi yak, söndür at yere, ez geç beni
Sen istersen her şey biter, her şeyi boş ver, sen gel yeter
İsmin yeter, cismin yeter, seslen yeter, emret yeter
***
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
Tam şu anda, tam önünde, ölürüm inan emret yeter
***
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor
Duman altında kaldım, göz gözü görmüyor
Kalp gözü ver Allah'ım, can buna dayanmıyor