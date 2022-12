Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim her sabah bir karanfil Koyar gider baş ucuna? Kim okşar gözlerini Sana her bakışında? *** Kim tapar giyindiğin? Bir sıradan kazağa Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim canını hiçe sayar Biricik aşkı uğruna? Kim bekler yollarını Tüm geceler boyunca? *** Kim verir umarsızca Her şeyini avucuna? Söyle, yarim, kim daha çok seviyor? *** Sen yalnızca naz yapmayı bilirsin Ağlatırsın, inletirsin, yalvartmayı bilirsin Seviyorum dersin, eziyetsin seversin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin Her zaman keyiftesin, neşedesin zevktesin

Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta) *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta