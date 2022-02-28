Kızımız Olacaktı Şarkı Sözleri
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Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, aaah
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm
Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem
Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm
Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof
***
Deyip de çektin gittin, aaah
Deyip de çektin gittin
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı, aaah
***
Yalancısın sen yalancı
Ne olursun gitme dur
Unuttun mu küçüğüm?
Kızımız olacaktı
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım
***
Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm?
Ayrılık ölümden beter be küçüğüm
Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm
Kızımsız yollardayım