Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, aaah *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Ağlarsan kıyamam, kıyamam ki küçüğüm Gözlerine bakıp da, sana yalan diyemem Söylesene diyorsun, söylemek zor küçüğüm Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem, ooof *** Deyip de çektin gittin, aaah Deyip de çektin gittin *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı, aaah *** Yalancısın sen yalancı Ne olursun gitme dur Unuttun mu küçüğüm? Kızımız olacaktı *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım *** Unutmak kolay mı? kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm Kızımsız yollardayım