Kod Adı Aşk Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Yakarsam tam yakarım Aşk benim kod adım Ateşim yakar canını, tenini Hissedersin en derinini *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Üstüme gelme ne olur Seviyorum deli gibi Yaktırma ne olur gemileri Üstüme gelme *** Yakarsam tam yakarım Aşk benim kod adım Ateşim yakar canını, tenini Hissedersin en derinini *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım *** Yan dersen yanarım Tap dersen taparım Sev dersen severim Aşk benim kod adım

Sevenler Anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar

Ararsan da Aramasan da Evet üzüldüm, çok sıkıldım *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan (anlasan) *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım (canım) Bir ara, bir sor n'olur Anlasan (anlasan) *** Evet üzüldüm, çok sıkıldım Canım acıdı, canım Bir ara, bir sor n'olur Anlasan *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da Sevsen de sevmesen de Sevgide öksüz, aşkta yetim Kalsam da kalmasam da Arasan da aramasan da Seviyorum deli gibi hâlâ *** Arasan da aramasan da

Bana Yalanlar Söyle Aşkı böyle bilmezdim bilseydim sevmezdim neler çektim neler bitek çeken anlar *** Aşkı böyle bilmezdim bilseydim sevmezdim neler çektim neler bitek çeken anlar *** ölüp ölüp dirildim uzaktan her bakışında ölseydim iyiydi her ayrılışında *** bana yalanlar söyle hiç sevmesen de yalan bile daha güzel ayrı düşmektense

Hızlı Hızlı Her şey hızlı, hızlı hızlı Gelip geçiyor, fark eden yok ki Arabalar hızlı, kızlar çok hızlı Aşk falan ner'de hiç soran yok ki *** Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı Hayat çok sertti, kader ayırdı *** Hani çabucak unutacaktım Hani bulacaktım birini Her şey hızlı hızlı geçti Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Her şey hızlı, hızlı hızlı Gelip geçiyor, fark eden yok ki Oğlum büyüdü, hem de hızlı hızlı O kadar küçüktü, bir şey anlatamadım ki *** Ben de çok sevdim, güzel bi' kızdı Hayat çok sertti, kader ayırdı *** Hani çabucak unutacaktım Hani bulacaktım birini Her şey hızlı hızlı geçti Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki *** Öyle içime işlemişsin ki Kimler geldi kimler geçti Silemedi kimse, kader ayırsa bile Öyle içime işlemişsin ki

Efkarlıyım Garip kaldım bir başıma Geldik 45 yaşına Tuz koyan yok ki aşıma *** Garip kaldım bir başıma Geldik 45 yaşına Tuz koyan yok ki aşıma Yalnızım yalnız yalnız başıma *** Efkarlıyım, efkarlıyım Efkarlıyım, efkarlıyım *** Kış gününde ekmek versem aç kuşa Dönüp bakmaz kadersizim, kadersizim Felek vurmuş bizim gibi şaşkına Kadersizim, ekarlıyım, kardeşim *** Kış gününde ekmek versem aç kuşa Dönüp bakmaz kadersizim, kardeşim *** Efkarlıyım, efkarlıyım Efkarlıyım, efkarlıyım *** Garip kaldım bir başıma Geldik 45 yaşına Tuz koyan yok ki aşıma *** Garip kaldım bir başıma Geldik 45 yaşına Tuz koyan yok ki aşıma Yalnızım yalnız yalnız başıma *** Efkarlıyım, efkarlıyım Efkarlıyım, efkarlıyım *** Kış gününde ekmek versem aç kuşa Dönüp bakmaz kadersizim, kadersizim Felek vurmuş bizim gibi şaşkına Kadersizim, ekarlıyım, kardeşim *** Kış gününde ekmek versem aç kuşa Dönüp bakmaz kadersizim, kardeşim *** Efkarlıyım, efkarlıyım Efkarlıyım, efkarlıyım

N'olursa Olsun Bir kez kötü kırdım Bir daha istemem olsun Artık n'olursa olsun Uzak dursun hemen gitsin Dersen hemen giderim Ama artık n'olursa olsun N'olursa olsun *** Bu ayrılık n'olur bitsin İki aşk arasnda kaldım Artık n'olursa olsun Kırıldım çok kırıldım döktüm İnan ki genç yaşımda çöktüm Artık n'olursa olsun

Bende Yüksek Gelirim Var Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Şimdi yan, yan, yan Şimdi yan, yan, yan Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan *** Beni terk edip gittin ya Peşinden süründürdün ya Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Şimdi yan, yan, yan Şimdi yan, yan, yan Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan *** Beni terk edip gittin ya Peşinden süründürdün ya Ateşte yan, yan, yan, şimdi yan *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Bende yüksek gerilim var Aşkta kötü sicilim var Anlatsam roman olur Hâlimiz duman olur *** Yüksek gerilim var

Kutlamam Lazım Ben kaç kere söyledim durdum Anla beni ne olur, dinle beni ne olur Söndür beni, at yere ne olur Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur *** Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Ben kaç kere söyledim durdum *** Anla beni ne olur, dinle beni ne olur Söndür beni, at yere ne olur Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur *** Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim