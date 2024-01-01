Komşu kızı, gönlün var mı Bana varmaya, benim olmaya Aşka,sevdaya,anlarsın ya... *** Komşu kızı,bana naz yapma Kaş,göz yapma,gönlün var mı? Aşka,sevdaya, anlarsın ya... *** Benzemez camdan bakmaya Hop oturup hop kalkmaya Kalbin uf olur sonra Uf olursun uf,oof *** Komşu kızı,nasıl anlatsam, Komşu kızı Komşu kızı,uf olursun off Komşu kızı *** Komşu kızı gönlün var mı kıskanmaya, Yan bakmaya Aşka, sevdaya ,anlarsın ya Komşu kızı,bana naz yapma Kaş göz yapma Gönlün var mı,aşka,sevdaya Anlarsın ya