Komşu Kızı Şarkı Sözleri
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Komşu kızı, gönlün var mı
Bana varmaya, benim olmaya
Aşka,sevdaya,anlarsın ya...
***
Komşu kızı,bana naz yapma
Kaş,göz yapma,gönlün var mı?
Aşka,sevdaya, anlarsın ya...
***
Benzemez camdan bakmaya
Hop oturup hop kalkmaya
Kalbin uf olur sonra
Uf olursun uf,oof
***
Komşu kızı,nasıl anlatsam,
Komşu kızı
Komşu kızı,uf olursun off
Komşu kızı
***
Komşu kızı gönlün var mı kıskanmaya,
Yan bakmaya
Aşka, sevdaya ,anlarsın ya
Komşu kızı,bana naz yapma
Kaş göz yapma
Gönlün var mı,aşka,sevdaya
Anlarsın ya