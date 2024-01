Ben kaç kere söyledim durdum Anla beni ne olur, dinle beni ne olur Söndür beni, at yere ne olur Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur *** Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Ben kaç kere söyledim durdum *** Anla beni ne olur, dinle beni ne olur Söndür beni, at yere ne olur Bende ki, alevden, ay, çıkarmak zordur *** Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım Çoktan anladım bunu Bizde yok o duydu Anlaman lazım, kutlaman lazım *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim *** Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim Kaderimiz bu kabullendik, hadi içelim Ha bi de sen vardın bir zamanlar onu geçelim

Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar Nasıl sevdim seni sevenler anlar? Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Yok iste yok Her şey yalan Gözler yalan Sözler yalan *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar *** Halimi bir türlü anlatamadım İçim ezildiği için çare bulamadım Aradım olmadı soranda olmadı Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar Severken ayrılan çekenler anlar