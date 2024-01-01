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7/24 Dinle Milat

Milat Şarkı Sözleri

Çelik Milat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Milat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Milat

  • Mesaj (Akustik)

  • 3G

  • Affet (Akustik)

  • Al Başını Git (Akustik)

  • Arasan Da Aramasan Da (Akustik)

  • Ayrılık (Akustik)

  • Benimle Kal (Akustik)

  • Bu Şehirde / Akustik

  • Bırak Da Git (Akustik)

  • Dert Yakamdan Düşmüyor (Akustik)

  • Dilberim (Akustik)

  • Hercai (Akustik)

  • Kod Adı Aşk (Akustik)

  • Kızımız Olacaktı (Akustik)

  • Nazına Ölüyorum (Akustik)

  • Selam Söyle (Akustik)

  • Yapma (Akustik)

  • Yaş 35 Oldu (Akustik)

  • Yok (Akustik)

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