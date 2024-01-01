Unutamam Şarkı Sözleri
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Derdim var dermanım yok
Devasızım sizim sızlar içim
Senin için vefasız diyor içim
Duymaya yok inan cesaretim
***
Çok katinim oldu çok ahlar aldım
Deli gönlüm hep hoştu ama bostu
Çok sevenim oldu çok ahlar aldım
Deli gönlüm hep hoştu ama bostu
***
Herkes içiyor gezip tozuyor
Bir yari sevdim ah çektiriyor
Benimse ne arayanım ne soranım
Bir mesajım bile yok
***
Derdim var dermanım yok
Devasızım sizim sızlar içim
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Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında
Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
***
Bir beni mi unuttular uçup gitti martılar
Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
***
Bütün gece ağladım dalgalar kucağında
Yosun tuttu gözlerin yalnızlar rıhtımında
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Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynı ile vaki
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde
***
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
O nedir seni kızdıran
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yarim nerde?
***
O nedir seni kızdıran
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yarim nerde?
***
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
-
Kırık kalpler sokağında oturmaktan çok yoruldum
Taşınmak vakti geldi de geçti çoktan
Bir tuhafım bu akşam
***
Kırılmaktan çok yoruldum kalp ten kalbe taşınmaktan
İçimde bir şeyler eksik bilmem nasıl anlatsam
Bir tuhafım bu akşam
Biliyorum biliyorum biliyorum
***
İçimde hep bir şey eksik biliyorum
Ama ölüyorum hep eksik bir şey
***
Dert desen dermanı yok
Ama bilmiyorum ki neyim var
***
Bir tuhafım bu akşam güler yüzüm ağlar içim
Yorulmuşum çok içmişim bilmiyorum neyim var
Bir tuhafım bu akşam
***
Dağıtmak istersin bazen bilirsin işte dağıtmak
İçimde bir şeyler eksik bilmem nasıl anlatsam
Bir tuhafım bu akşam
-
Canım, cağnanım canım sen olacaksın
Her duyduğun kokuyu inan ben sanacaksın
Son pişmanlık fayda etmez bunu göreceksin
Çünkü kolay kolay unutamam kolay kolay unutamam
***
Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne
Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye
***
Yalandı, yalandı yalan be dinlesene
Ne onur kaldı ne gurur ne onur dönsene
Pusudayım her gece belki dönersin diye
Çünkü kolay, kolay unutmam
Kolay, kolay unutmam
Çünkü kolay, kolay unutamam
***
Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne
Sıktın artık hadi be bu akşam eğlence var hadi partiye
Gelmezsen gelme be hayat benim kime ne
Sıktın artık hadi be bu akşam eğlenemem
***
Yalandı yalan be dinlesene
Ne onur kaldı ne gurur ne olur dönsene
Pusudayım her gece belki dönersin diye
Çünkü kolay, kolay unutmam
Kolay, kolay unutmam
-
Yarın ölürsem gidin yare söyleyin
Gönlüm ona yazıldı ona tutuldu
***
Ah yar yaralıyım yaralı
Ah yar gönlüm kara sevdalı
Ah yar yaram senle sarılır
Seni bana beni sana yazmışlar
***
Gönlüm sana yazıldı sana tutuldu
Cezam hemen kesildi adı ömür oldu
-
Ne sen ağla ne de ben
Ne sen git ne de ben işte bu çok iyi
***
Öyle bir sev öyle bir sev öyle bir sev ki beni
Öyle bir sar öyle bir sar öyle bir sar ki beni
Hiç kimse böyle bir şey yaşamamış olsun
Öyle bir sev
***
Aşk sözcüğü bunun yanında basit bir sözcük gibi kalsın
Öyle bir sev öyle bir sev öyle bir sev ki beni
Ne sen ağla ne de ben
Ne sen git ne de ben
İşte bu çok iyi
***
Vazgeç deme bana düşünme bile
***
Bir sen gül bir ben
İşte bu çok iyi
***
Öyle bir sev öyle bir sev öyle bir sev ki beni
Öyle bir sar öyle bir sar öyle bir sar ki beni
***
Hiç kimse böyle bir şey yaşamamış olsun
Öyle bir sev
***
Aşk sözcüğü bunun yanında basit bir sözcük gibi kalsın
Öyle bir sev öyle bir sev öyle bir sev ki beni
Ne sen ağla ne de ben
Ne sen git ne de ben
İşte bu çok iyi