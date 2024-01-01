Meyhaneci Meyhaneci sarhoşum bu gece Âşığım âşık çal bu gece Tak etti canıma yalnız her gece İçiyoruz yine bu gece *** İçiyorum her gece Her gece başka bir eğlence İçiyorum gönlümce Hayat güzel sevince *** Patlat bir şarkı koy bir kadeh İçiyoruz yine bu gece Her şeyi boş ver çal bu gece İçiyoruz yine bu gece *** Meyhaneci durma söyle bu gece Aşkın asıl adı çile mi sence Ne çilesi babam sanki işkence İçiyoruz yine bu gece

Ateşteyim Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte

Güle Güle Bu aşka paydos, şunu bilsin ki Hiç bi şey olmaz bu aşktan Şimdi gel barışalım diyorsun Bir daha dayanamam ki baştan *** Sevgimi verdim seve seve Gönlümü verdim bile bile Sen aşkını al git Bak vakti geldi kaçmanın Hadi güzelim sana güle güle *** Güle güle yavrum güle güle Güle güle sana güle güle Güle güle güle güle Güle güle ovvvv *** Çok sıkıldım iyice azıttın Sıkıldım peşine koşmaktan Bir gün hasret bir gün nefret Çıkamadım bu işin içinden

Elveda Diyemem Gecelerce öpüştük usulca seninle Unutamadım Büyülendim, akan gözyaşın oldum gözünde Ağlayamadım *** "Gidiyorum, hoşça kal" deyince "Aşkımız bir yalanmış" deyince "Elveda sana, elveda" deyince *** Şimdi sana hiçbir şey soramam Resimlerini kaldırıp atamam "Aşkımız bitti mi?" diyemem Ah, "Elveda" diyemem *** Şimdi sana hiçbir şey soramam Resimlerini kaldırıp atamam "Aşkımız bitti mi?" diyemem Ah, "Elveda" diyemem *** Gecelerce öpüştük usulca seninle Unutamadım Büyülendim, akan gözyaşın oldum gözünde Ağlayamadım *** "Gidiyorum, hoşça kal" deyince "Aşkımız bir yalanmış" deyince "Elveda sana, elveda" deyince *** Şimdi sana hiçbir şey soramam Resimlerini kaldırıp atamam "Aşkımız bitti mi?" diyemem Ah, "Elveda" diyemem *** Şimdi sana hiçbir şey soramam Resimlerini kaldırıp atamam "Aşkımız bitti mi?" diyemem Ah, "Elveda" diyemem *** Şimdi sana hiçbir şey soramam Resimlerini kaldırıp atamam "Aşkımız bitti mi?" diyemem Ah, "Elveda" diyemem *** Şimdi sana...

Gözlerin Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda *** Ne modası geçmiş sevdalar Ne uykusuz geceler Bir tek şey kaldı aklımda Ne modası geçmiş sevdalar Ne uykusuz geceler Bir tek şey kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Bir güler, bir ağlarım Durur durur söylerim Gözlerin kaldı aklımda *** Aşk mı? Sevgi mi? Sorma Belki sevgi yokuşu Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda Günler bir bir geçti gitti Bir tek şey kaldı aklımda *** Ne modası geçmiş sevdalar Ne uykusuz geceler Bir tek şey kaldı aklımda *** Ne modası geçmiş sevdalar Ne uykusuz geceler Bir tek şey kaldı aklımda Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Bir güler, bir ağlarım Durur durur söylerim Gözlerin kaldı aklımda *** Aşk mı? Sevgi mi? Sorma Belki sevgi yokuşu Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda *** Gözlerin, ah, o güzel gözlerin Gözlerin, o gözlerin Gözlerin kaldı aklımda

İçim Sızlıyor Beklemek mi özlemek mi Sevmek mi bu sızı? Hem bendesin hem sensizim Ah yine içim sızlıyor *** Beklemek mi özlemek mi Sevmek mi bu sızı? Hem bendesin hem sensizim Ah yine içim sızlıyor *** Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Yine içim sızlıyor Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Ah yine içim sızlıyor *** Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Yine içim sızlıyor Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Ah yine içim sızlıyor *** Kavuşmak mı sarılmak mı Ağlamak mı bu sızı? Hem bendesin hem sensizim Ah yine içim sızlıyor *** Kavuşmak mı sarılmak mı Ağlamak mı bu sızı? Hem bendesin hem sensizim Ah yine içim sızlıyor *** Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Yine içim sızlıyor Ah yine içim kanıyor yine içim yanıyor Ah yine içim sızlıyor *** Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Yine içim sızlıyor Ah yine içim kanıyor, içim yanıyor Ah yine içim sızlıyor

Dopdoluyum Dost Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi Dilim söyledi, söyledi sevgiliden Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi Dilim söyledi, söyledi sevgiliden Gözüm açıldı, kulağım duydu, gönlüm neşelendi Dilim söyledi, söyledi sevgiliden *** Gökte ararken içimdeymişsin Seni araken karşımdaymışsın Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost *** Gökte ararken içimdeymişsin Seni araken karşımdaymışsın Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost *** Ben beni senle buldum Yaşadım sevinci buldum Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost Ben beni senle buldum Yaşadım sevinci buldum Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost *** Gökte ararken içimdeymişsin Seni araken karşımdaymışsın Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost *** Gökte ararken içimdeymişsin Seni araken karşımdaymışsın Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost *** Gökte ararken içimdeymişsin Seni araken karşımdaymışsın Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost Seninle dopdolu, dopdolu, doluyum dost

Boşver Kimisi acuze, kimisi çığırtkan Sen hâline yan, e biraz da dayan Ya-hah, ya-ya-ya-hah *** Biraz jogging yap, azıcık atıştır Hatta maça git, bi' küfür patlat Ya-hah, ya-ya-ya-hah *** Sonunda bunlardan yorulup Ben bile kendimden usandım Nasıl yapsam, nasıl etsem? Vo-oh-oh-oh-oh *** Nerelere gitsem, nerelere kaçsam? Bir tek çare kaldı bana Söylemek aynı şeyi *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Kimisi sihirbaz, kimisi düzenbaz Caz yapma caz, yoksa kaçırıca'z Ya-hah, ya-ya-ya-hah *** Kimisi evliya, kimisi hep riya Rüya bu rüya, dost yok mu ya? Ya-hah, ya-ya-ya-hah *** Sonunda bunlardan yorulup Ben bile kendimden usandım Nasıl yapsam, nasıl etsem? Vo-oh-oh-oh-oh *** Nerelere gitsem, nerelere kaçsam? Bir tek çare kaldı bana Söylemek aynı şeyi *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver *** Bo-bo-bo-boş ver, boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver Boş ver, kafana takma, boş ver