Nazına Ölüyorum (Remiks) Şarkı Sözleri
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Çelik
Nazına Ölüyorum (Remiks)
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Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
Kal gitme kal, o gidişin kor bana
Bak halime, ver elini, ver bana
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Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana
Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Gel yanıma, sarıl yeniden
Ne çok özledim seni ben
Tükenen ümitlerimi
Yeniden, taşır yeniden
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum
***
Yana yana buraları dolaşıyorum
Yapayalnız geceleri avutuyorum
Sakın ola bu aşkı harcama
Delice seviyorum, nazına ölüyorum