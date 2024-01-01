Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana Kal gitme kal, o gidişin kor bana Bak halime, ver elini, ver bana ** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Dur, bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana Dur bir daha düşün, bir daha, bir daha bak bana Dur yalvarıyorum, nazı bırak, dur dön bana *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Gel yanıma, sarıl yeniden Ne çok özledim seni ben Tükenen ümitlerimi Yeniden, taşır yeniden *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum *** Yana yana buraları dolaşıyorum Yapayalnız geceleri avutuyorum Sakın ola bu aşkı harcama Delice seviyorum, nazına ölüyorum