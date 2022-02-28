Ne olacak halim? Hiç bir şey söyleyemem Ah ne yaptım, ne yaptım? Bir özür bile dileyemem *** Ne olacak halim? Hiç bir şey söyleyemem Ah ne yaptım, ne yaptım? Bir özür bile dileyemem *** Koyamadan başımı göğsüne Tutamadan ellerini Ölsem ne fark eder ölmesem de *** Koyamadan başımı göğsüne Tutamadan ellerini Ölsem ne fark eder ölmesem de *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini Nerelere baksam bir çift göz düşlüyorum Sen benimsin benimsin bilemedim kıymetini *** Sayamadan yalnız geceleri Çizemeden senle geleceği Bitsem ne fark eder bitmesem de *** Sayamadan yalnız geceleri Çizemeden senle geleceği Bitsem ne fark eder bitmesem de *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim *** Ağladım için için Sadece senin için Hayallerim biçim biçim Sensin tek sevdiceğim

Bu mevsim yorgun, yüreğim yanıyor Hiç durmadan kavuran bir ateş var Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Biraz bulut, biraz umut arıyor Ne bir gölge, ne koruyan dalım var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu *** Bu mevsim yağmur dinmeden yağıyor Ne muradım, ne bir beklediğim var Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk yoluna saldım seli, akıyor Ne bir çare, ne gidecek yerim var *** Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu Aşk makamından gelen emirdir bu Ektiğini biçtiğin devirdir bu *** Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu Sorma ne tufandır, ne afettir Dönmesi mümkün değil yemindir bu