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7/24 Dinle Kod Adı Aşk

Kod Adı Aşk Şarkı Sözleri

Çelik Kod Adı Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Kod Adı Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kod Adı Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Çelik

Çelik

Kod Adı Aşk

  • N'olursa Olsun

  • Sevenler Anlar

  • Ararsan da Aramasan da

  • Bana Yalanlar Söyle

  • Kod Adı Aşk

  • Hızlı Hızlı

  • Efkarlıyım

  • Bende Yüksek Gelirim Var

  • Kutlamam Lazım

  • Çekemedim Akça Kızın Yükünü

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