Olmaz mı? Şarkı Sözleri
Çelik Olmaz mı? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Olmaz mı? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Olmaz mı? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşkı çalan sazım var
Bir ufacık nazım var
"Keyfekeder" diyemem
Bağrı yanık sözüm var
***
Aşkı çalan sazım var
Bir ufacık nazım var
"Keyfekeder" diyemem
Bağrı yanık sözüm var
***
Beni bu diyarda soran olmaz mı?
Yaralı kalbimi saran olmaz mı?
Uzatsam elimi kimse tutmaz mı?
Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı?
***
Sevda koru ten üstünde parladı
Başım tacı hem alladı pulladı
***
Bir öteye bir beriye
Bir öteye bir beriye yolladı
***
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
***
Yâr elinde telim var
Bahçesinde gülüm var
Çeşit çeşit parlarım
Hem alım hem morum var
***
Yâr elinde telim var
Bahçesinde gülüm var
Çeşit çeşit parlarım
Hem alım hem morum var
***
Beni bu diyarda soran olmaz mı?
Yaralı kalbimi saran olmaz mı?
Uzatsam elimi kimse tutmaz mı?
Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı?
***
Sevda koru ten üstünde parladı
Başım tacı hem alladı pulladı
***
Bir öteye bir beriye
Bir öteye bir beriye yolladı
***
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?
Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?