Aşkı çalan sazım var Bir ufacık nazım var "Keyfekeder" diyemem Bağrı yanık sözüm var *** Aşkı çalan sazım var Bir ufacık nazım var "Keyfekeder" diyemem Bağrı yanık sözüm var *** Beni bu diyarda soran olmaz mı? Yaralı kalbimi saran olmaz mı? Uzatsam elimi kimse tutmaz mı? Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı? *** Sevda koru ten üstünde parladı Başım tacı hem alladı pulladı *** Bir öteye bir beriye Bir öteye bir beriye yolladı *** Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? *** Yâr elinde telim var Bahçesinde gülüm var Çeşit çeşit parlarım Hem alım hem morum var *** Yâr elinde telim var Bahçesinde gülüm var Çeşit çeşit parlarım Hem alım hem morum var *** Beni bu diyarda soran olmaz mı? Yaralı kalbimi saran olmaz mı? Uzatsam elimi kimse tutmaz mı? Yalvarsam yakarsam duyan olmaz mı? *** Sevda koru ten üstünde parladı Başım tacı hem alladı pulladı *** Bir öteye bir beriye Bir öteye bir beriye yolladı *** Ne dert versen ne devayı, olmaz mı? Ne dert versen ne devayı, olmaz mı?