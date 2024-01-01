Onu Düşünürken Şarkı Sözleri
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Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur
Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz
Onu düşünürken ben ben değilim ki
Onu düşünürken, her yerden görünüyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Mecnun oluyorum
Sarhoş oluyorum ben
***
Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor
Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor
Onu düşünürken, yakınlaşıyor
Onu düşünürken, bana bir hal oluyor
***
Onu düşünürken, hoş bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
Öyle bir haldeyim
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Onu düşünürken
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben
***
Çocuk oluyorum
Sarhoş oluyorum
Mecnun oluyorum ben