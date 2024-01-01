Onu düşünürken, gecelerim gündüz olur Onu düşünürken, vücudumu sarar tatlı bir haz Onu düşünürken ben ben değilim ki Onu düşünürken, her yerden görünüyor *** Onu düşünürken, hoş bir haldeyim Öyle bir haldeyim Öyle bir haldeyim *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Mecnun oluyorum Sarhoş oluyorum ben *** Onu düşünürken, tabiat atlasa bürünüyor Onu düşünürken, şu gönlüm bir Sara ait oluyor Onu düşünürken, yakınlaşıyor Onu düşünürken, bana bir hal oluyor *** Onu düşünürken, hoş bir haldeyim Öyle bir haldeyim Öyle bir haldeyim *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben *** Onu düşünürken Onu düşünürken Onu düşünürken Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben *** Çocuk oluyorum Sarhoş oluyorum Mecnun oluyorum ben