Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki Dediğim aynı ile vaki Birden dursun istersin Seneler olunca mazi Öyle bir geçer zaman ki *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde *** Günlere bakarsın katı katı Üzerine çekersin perde Yoldan geçenler var da Her akşam gelenler nerde *** Kara yazı yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Bir cevap buldun mu sorulara? Yiğitlik de var yine serde Nasıl gaddar seneler Geçiyor durduğu yerde *** Sana kara yazıldı sanma İnsanın da kaderi böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki *** O nedir seni kızdıran Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yarim nerde? *** O nedir seni kızdıran Memnun edeceği yerde Bak bir garip diyor ki Nerede o yarim nerde? *** Anılara kapılıp kanma Dünyanın da düzeni böyle Öyle bir geçer zamanki Dediğim aynı ile vaki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki Öyle bir geçer zaman ki