Tamam Artık Şarkı Sözleri
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Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynı ile vaki
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde
***
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
O nedir seni kızdıran
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yarim nerde?
***
O nedir seni kızdıran
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yarim nerde?
***
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zamanki
Dediğim aynı ile vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
Öyle bir geçer zaman ki
-
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Günlere bakarsın katı katı
Üzerine çekersin perde
Yoldan geçenler var da
Her akşam gelenler nerde?
***
Kara yazı yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Bir cevap buldun mu sorulara?
Yiğitlik de var yine serde
Nasıl gaddar seneler
Geçiyor durduğu yerde
***
Sana kara yazıldı sanma
İnsanın da kaderi böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
O nedir seni kızdıran?
Memnun edeceği yerde
Bak bir garip diyor ki
Nerede o yârim nerde
***
Anılara kapılıp kanma
Dünyanın da düzeni böyle
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
***
Birden dursun istersin
Seneler olunca mazi
Öyle bir geçer zaman ki
Dediğim aynıyla vaki
Öyle bir geçer zaman ki
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