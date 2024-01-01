Ruhsuz Şarkı Sözleri
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Bir ruhsuzu çok sevdim
Ne arar ne de sorar
Canım yanar, içim geçer
Ama onu çok sevdim
***
Bir ruhsuzu çok sevdim
Keşke sevmez olaydım
Yalancının biriydi, ah
Keşke görmez olaydım
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Bir ruhsuzu çok sevdim
Keşke sevmez olaydım
Yalancının biriydi, ah
Keşke görmez olaydım
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta
Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
***
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)
Ruhsuz, ruhsuz
(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)