Bir ruhsuzu çok sevdim Ne arar ne de sorar Canım yanar, içim geçer Ama onu çok sevdim *** Bir ruhsuzu çok sevdim Keşke sevmez olaydım Yalancının biriydi, ah Keşke görmez olaydım *** Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta *** Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) *** Bir ruhsuzu çok sevdim Keşke sevmez olaydım Yalancının biriydi, ah Keşke görmez olaydım *** Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta *** Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta Bir ruhsuzu sevdim, kalbim ona hasta Yastayım hâlâ bu zamanda, bu yaşta *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) *** Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh) Ruhsuz, ruhsuz (Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)