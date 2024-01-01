Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma *** Yeminler etsen bir kez daha Bir kez daha (bir kez daha) Bir kez daha (bir kez daha) Bir kez daha (bir kez daha) *** Daha, daha, daha, daha Bir kez daha *** Yeminler etsen bir kez daha Sen yoluna, ben yoluma Bu kez adalet benden yana Sen yoluna, ben yoluma