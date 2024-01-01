Sen Yoluna Ben Yoluma (Remiks) Şarkı Sözleri
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Çelik
Sen Yoluna Ben Yoluma (Remiks)
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Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
Şu aşkın hiç adaleti yok mu?
Gönülden sevene gönül veren yok mu?
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma
***
Yeminler etsen bir kez daha
Bir kez daha (bir kez daha)
Bir kez daha (bir kez daha)
Bir kez daha (bir kez daha)
***
Daha, daha, daha, daha
Bir kez daha
***
Yeminler etsen bir kez daha
Sen yoluna, ben yoluma
Bu kez adalet benden yana
Sen yoluna, ben yoluma