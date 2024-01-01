Senden Haber Yok Kaç gece Kaç gece geçti, dinmedi gönlümün ateşi Tükendi Tükendi içimde hasretinin ateşi *** Sensiz geceler Uykusuz gözlerime arkadaş oldu Güller bile açtı Senden haber yok *** Güzel gözlerin Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar Gönlüm seni özler Senden haber yok *** Yok, istemem İstemem, gözlerine bakmadan Bir şeylerin tadı yok, istemem İstemem, sensiz batan güneşi istemem Of, istemem *** Güzel gözlerin Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar Gönlüm seni özler Senden haber yok *** Kaç gece Kaç gece geçti, dinmedi gönlümün ateşi Tükendi Tükendi içimde hasretinin ateşi *** Sensiz geceler Uykusuz gözlerime arkadaş oldu Güller bile açtı Senden haber yok *** Güzel gözlerin Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar Gönlüm seni özler Senden haber yok *** Yok, istemem İstemem, gözlerine bakmadan Bir şeylerin tadı yok, istemem İstemem, sensiz batan güneşi istemem Of, istemem *** Güzel gözlerin Sanki bir kor ateş gibi içimi yakar Gönlüm seni özler Senden haber yok

Gönlüm Senindir Yine düğüm düğüm bağlandı yollar Aramıza nerden girdi bulutlar Kalmamış, ne derman ne de umutlar Bir sürü yanlış var nerde doğrular *** Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış Yüreğim paramparça *** Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Sana satır satır yazdığım sözler Kimbilir içinde neleri gizler Gözlerimde yağmur, saçlarımda kar Çektiğim acıların izini siler *** Biliyorsun gelemem elim kolum bağlanmış Yüreğim paramparça *** Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Bana ceza verseler inan yeridir Biliyorum dönemem hata benimdir Şunu bil ki deli gönlüm senindir *** Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir Gönlüm senindir, gönlüm senindir Şunu bil ki deli gönlüm senindir

Senden Haber Yok Gece hep aynı gece Yine senden umut yok Gece hep aynı gece Yine senden umut yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok

Çeşmi Siyahım İşte gidiyorum çeşmi siyahım İşte gidiyorum çeşmi siyahım Aramıza dağlar sıralansa da sıralansa da Sermayem derdimdir ey dost servetim ahım Karardıkça bahtım bahtım karalansa da Sermayem derdimdir ey dost servetim ahım Karardıkça bahtım bahtım karalansa da *** Haydi dolaşalım yüce dağlarda Haydi dolaşalım ey dost yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ile zarda ah ile zarda Ölmek istiyorum viran bağlarda Ayağıma cennet cennet sıralansa da Ölmek istiyorum ey dost viran bağlarda Ayağıma cennet cennet sıralansa da *** Bağladım canımı zülfün teline Bağladım canımı ey dost zülfün teline Dost beni düşürdün elin diline elin diline Güldün Mahsuni'nin ey dost garip haline Mervan'ın elinde ey dost paralansa da Güldün Mahsuni'nin ey dost garip haline Mervan'ın elinde ey dost paralansa da