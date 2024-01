Deli mi divanemiyim bilemem Deli mi desem hoş mu desem Birini sevdim of birisini Kaşımı desem gözü mü desem *** Deli mi divanemiyim bilemem Deli mi desem hoş mu desem Birini sevdim of birisini Kaşımı desem gözü mü desem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Şeytan mıyım melek mi bilemem Ah mı desem vah mı desem Her önüme geleni hiç sevemem İllede sen illede sen *** Şeytan mıyım melek mi bilemem Ah mı desem vah mı desem Her önüme geleni hiç sevemem İllede sen illede sen *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem, sevemem, sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli Deli ediyorsun beni zır deli Yok ki senden daha güzeli *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem *** Sevemem sevemem sevemem Başkasına hiç göz süzemem Yalvarırım uzak durma ne olur Başkasını sevemem