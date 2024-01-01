Sorma Şarkı Sözleri
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Ne olur sorma
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Hiç hâlim yok
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Giden gitti, yazık
Gidene çare yok
***
Ne olur sorma
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Hiç hâlim yok
Sorma, hâlim yok
Kolum kanadım kırık
İçim yıkık dökük
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Gönülde çare yok
Arasan olmaz
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz
Giden gitti, yazık
Gidene çare yok
***
Sussan olmaz
Söylesen olmaz