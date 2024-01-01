Ne olur sorma Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Hiç hâlim yok Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Giden gitti, yazık Gidene çare yok *** Ne olur sorma Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Hiç hâlim yok Sorma, hâlim yok Kolum kanadım kırık İçim yıkık dökük *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Gönülde çare yok Arasan olmaz *** Sussan olmaz Söylesen olmaz Giden gitti, yazık Gidene çare yok *** Sussan olmaz Söylesen olmaz