Unuttum kendimi, daraldım çok daraldım Öyle bir derdim var ki, dara düştüm, yara aldım Unuttum kendimi, daraldım çok daraldım Öyle bir derdim var ki, dara düştüm, yara aldım *** Yaralana berelene, her önüme gelene Bir tekmede ben diyemedim Sabır çeke çeke çeke taş oldum da Güzelce bir sövemedim *** Yaralana berelene, her önüme gelene Bir tekmede ben diyemedim Sabır çeke çeke çeke taş oldum da Güzelce bir sövemedim *** Dara çekile çekile kayboldum Kendim ettim, kendim buldum Duvar ördüm, duvara vurdum Ne umdum da ne buldum? *** Günaha gire gire bir hal oldum Günahkarın kralı oldum Tövbe ettim, tövbe bozdum Ne umdum da ne buldum? Kendim ettim, kendim buldum *** Ne sandın kendini? Abarttın, çok abarttın Öyle bir halin var ki, suya yazdın, boşa döndün Ne sandın kendini? Abarttın, çok abarttın Öyle bir halin var ki, suya yazdın, boşa döndün *** Yaralana berelene, her önüme gelene Bir tekmede ben diyemedim Sabır çeke çeke çeke taş oldum da Güzelce bir sövemedim *** Yaralana berelene, her önüme gelene Bir tekmede ben diyemedim Sabır çeke çeke çeke taş oldum da Güzelce bir sövemedim *** Dara çekile çekile kayboldum Kendim ettim, kendim buldum Duvar ördüm, duvara vurdum Ne umdum da ne buldum? *** Günaha gire gire bir hal oldum Günahkarın kralı oldum Tövbe ettim, tövbe bozdum Ne umdum da ne buldum? Kendim ettim, kendim buldum