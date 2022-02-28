Tövbe Ettim Şarkı Sözleri
Çelik Tövbe Ettim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çelik Tövbe Ettim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tövbe Ettim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Unuttum kendimi, daraldım çok daraldım
Öyle bir derdim var ki, dara düştüm, yara aldım
Unuttum kendimi, daraldım çok daraldım
Öyle bir derdim var ki, dara düştüm, yara aldım
***
Yaralana berelene, her önüme gelene
Bir tekmede ben diyemedim
Sabır çeke çeke çeke taş oldum da
Güzelce bir sövemedim
***
Yaralana berelene, her önüme gelene
Bir tekmede ben diyemedim
Sabır çeke çeke çeke taş oldum da
Güzelce bir sövemedim
***
Dara çekile çekile kayboldum
Kendim ettim, kendim buldum
Duvar ördüm, duvara vurdum
Ne umdum da ne buldum?
***
Günaha gire gire bir hal oldum
Günahkarın kralı oldum
Tövbe ettim, tövbe bozdum
Ne umdum da ne buldum?
Kendim ettim, kendim buldum
***
Ne sandın kendini?
Abarttın, çok abarttın
Öyle bir halin var ki, suya yazdın, boşa döndün
Ne sandın kendini?
Abarttın, çok abarttın
Öyle bir halin var ki, suya yazdın, boşa döndün
***
Yaralana berelene, her önüme gelene
Bir tekmede ben diyemedim
Sabır çeke çeke çeke taş oldum da
Güzelce bir sövemedim
***
Yaralana berelene, her önüme gelene
Bir tekmede ben diyemedim
Sabır çeke çeke çeke taş oldum da
Güzelce bir sövemedim
***
Dara çekile çekile kayboldum
Kendim ettim, kendim buldum
Duvar ördüm, duvara vurdum
Ne umdum da ne buldum?
***
Günaha gire gire bir hal oldum
Günahkarın kralı oldum
Tövbe ettim, tövbe bozdum
Ne umdum da ne buldum?
Kendim ettim, kendim buldum