Veda etmem ben bu aşka Gözüm yok ki senden başka Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin Veda etmem ben bu aşka *** Veda etmem ben bu aşka Gözüm yok ki senden başka Sen benim anam babam iki gözüm her şeyimsin Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka *** Veda etmem ben bu aşka Vazgeçmem bu son söz sana bir tanem Veda zamanı çoktan geçti Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Sensiz aşk öle yazar Sensizlik yolları bağlar Yolumda ölür müsün desen her gün bin kere ölsem Veda etmem ben bu aşka *** Vazgeç dön dedin dedin de yoldan dönen var mı? Aşk bu zor dedin zor diye geri dönmek var mı? *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka *** Kolay değil kolay olsa ne yazar sanki Hasret hiç değil her hasretin bir vuslatı var *** Elimde değil benim senden başka kimim var Son arzum sana son sözüm var Veda etmem ben bu aşka