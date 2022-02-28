Yaman Sevda Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta) *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta

Bu Şehirde Bu şehrin ışıkları bir yanar bir de söner Gece sisi gündüz dumanı tüter Bir kalbim var hiç ona benzemez Yanar sönmeyen ateş ama tütemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var *** Bu şehrin sokakları bir dolar bir boşalır Gece riya gündüz yalanı yaşanır Bir kalbim var hiç ona benzemez Doldu boşalmaz içi yalan diyemez *** Bilir misin bu şehirde sana aşık biri var biri var Gözünde yaş ve kalbinde inceden bir sızı var sızı var Sana adanmış hayatı umurunda olmasa da Bu şehirde sana aşık sana tapan biri var

Geçmem Senden Sen sevmesen de, ben seviyorum Sen gelmesen de, ben bekliyorum *** Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen bilmesen de, ben istiyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez *** Sen bakmasan da, ben görüyorum Sen duymasan da, ben söylüyorum *** Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? Sen yakmasan da, ben yanıyorum Vazgeç derler, senden nasıl geçerim? *** Günüm geçer, gecem geçer Yazım geçer, kışım geçer Yaşım geçer, başım geçer Ben geçmem *** Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Geçmem canım, geçmem senden Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez Ben geçsem de gönlüm geçmez