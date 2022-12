Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Gün senin günün kapına geldim Bir demet gülüm yoluna serdim Ah, şu kalbimin külünü verdim Gel yapma gel, sende sevdin *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta (her bakışta, her bakışta) *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Bir sefer bakıp ateşe attın Sen beni yakıp, nereye kaçtın? Bil peşindeyim, sana ne yaptım? Gel yapma gel, sende yandın *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah, aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta *** Ah, sevda, ah, sevda, böyle yaman sevda Ah, sevda, ah, sevda, başı duman sevda *** Ah, o gülüşün, bana dönüşün Döner durur başım yaman bu sevda Nerede yüzün o kara gözün? Yanıyorum her bakışta *** Bir daha mı aman, of, aman aman Kaçıncı bu acı bilmem kaçıncı? Ah aman aman, of, aman aman Yanıyorum her bakışta